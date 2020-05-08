驗收放水！新莊區公所3貪官接受招待…喝免費花酒還「1人帶2女」出場繼續嗨

▲技士接受業者招待，跑去台北的酒店宴飲，還1人帶2小姐出場。（示意圖，與本文無關／東森新聞）

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區公所有3名工務課技士以「驗收放水」換業者的賄金、花酒招待，貪72萬餘元不正利益。判決書指出，技士至酒店飲宴後還「1人帶2女」出場繼續嗨，所有費用皆由業者付清，新北地院8日依貪污治罪條例對3技士分別判刑15年、10年10月、1年10月；業者判刑6月到1年8月不等，可上訴。

判決書指出，新北市政府採購處2012年4月、2013年3月辦理「新北市南新莊區雨水下水道清疏工程」、「新北市新莊區雨水下水道清疏工程」的標案，皆由一名陳姓業者以低價搶下，陳姓業者為了降低成本，清淤工程馬虎，為了能順利請款，還向砂石場購買土方，「創造」清淤土的數量。

當時的技士林國憲負責驗收該標案的工程，發現業者敷衍了事，竟起貪念要求業者於施工期間及驗收完畢，招待他及一起驗收的技士賴錦彰、林振謙宴飲喝花酒，即同意放水。判決書提到，3技士以「驗收放水」過著彷彿被業者包養的日子，去酒店嗨完後，業者還會給予3萬左右的賄金，有時林國憲喝醉了還會帶2名女陪侍出場續攤，完全沉浸在酒池肉林之中。

合議庭認定，林國憲、賴錦彰、林振謙收受業者的賄金分別是59萬餘元、6萬7千元、5萬5千餘元；法官依貪污治罪條例分別判處林國憲、賴錦彰有期徒刑15年、10年10月，林振謙因認罪並繳回犯罪所得，判刑1年10月，緩刑5年，4名業者則被判處徒刑6月到1年8月不等，可上訴。

修圖修到厭世！這款CP值很可以