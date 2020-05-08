百度李彥宏：「新基建」加速智能經濟到來　提升人類應對風險能力

▲百度CEO李彥宏。（圖／記者陳政錄攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

百度創辦人、董事長兼CEO李彥宏8日在《人民日報》撰文指出，在危機中捕捉和創造機遇，有力應對新冠肺炎疫情對經濟發展的衝擊，「新型基礎設施建設」正在加速，這不只能在中短期內創造大量投資機會、提升發展動能，還能加速智能經濟的落地和智能社會的到來，提升人類應對類似不確定性風險的能力。

李彥宏表示，實際上，在戰疫過程中，新型基礎設施的代表性技術表現亮眼，實踐證明，過去數年中國科學技術特別是互聯網技術的長足發展，為經濟社會積累了巨大的應變彈性。比如人工智能領域，智能算法使新冠病毒RNA分析時間從55分鐘縮短到27秒，智能外呼平台用語音機器人代替人工，多人體溫快速檢測解決方案在人流密集場所落地使用……疫情防控過程中的應用經驗與方案將會延續下去，產業數字化、數字產業化賦予的發展新機遇更不容錯過，需要每一家企業好好把握。

李彥宏提到，自工業革命以來，創新和效率一直是推動世界經濟發展、人類生活改善的重要動力，「現在，全球正迎來新一輪的創新紅利期，以人工智能為核心驅動的智能經濟，將成為經濟發展新引擎之一。在新的紅利期，人工智能將從人機交互、基礎設施、行業應用三個層面對社會、經濟和生活產生廣泛而深遠的影響，這些都將重塑人類的經濟結構和生產關係，迎來更具創造力、生命力的時代。」

李彥宏認為，中國無疑是最有能力抓住這輪機會的國家之一，「因為我們對技術有長期而持續的重視和投資，2019年，我國研發投入達2.2萬億元，超過OECD國家平均水平，位居全球第二；截至去年10月，我國人工智能專利申請量累計已達44萬餘件，全球排名第一。」

李彥宏說，同時，政府高度重視技術發展，積極創造良好的創新激勵空間，數據作為重要的生產要素也被寫進了《中共中央國務院關於構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》，進一步引導市場主體向更先進的生產力聚集。除此之外，我們擁有全球最大規模的製造業和應用市場、最多的研發人員，這些都將為人工智能發展創造更多更好的應用場景，加速中國製造升級，實現新舊動能轉換，推動中國人民率先享受智能經濟和智慧社會的福利。

李彥宏還說，由於人工智能降低了技術門檻、提升了治理效能，國內各地智慧城市建設加速推進。例如，長沙、保定、重慶等地利用「智能交通引擎」優化城市交通治理。與此同時，人工智能也讓更多普通人可以享受到技術帶來的便捷，有助於縮小數字鴻溝，「比如，陝西漢中扶貧辦工作人員通過人工智能的深度學習技術，能夠從20萬貧困家庭中準確識別出最急需幫助的2000個家庭。」

李彥宏提到，又如位於北京大柵欄社區的獨居老人，家裡裝上了電動窗簾滑軌、智能插座、智能燈等，通過與智能音箱互動，就可以開關電燈窗簾、調節空調溫度，「隨著智能設備的普及，無論是老人還是兒童，未來都將能更為平等便捷地享受人工智能帶來的美好生活。」

李彥宏強調，當然，人工智能與人密切相關，應當就基本的倫理形成共識，時刻堅持人文關懷，將造福於人作為首要原則，「作為人工智能基礎設施平台的提供者，必須堅持開放共贏，才能扮演好智能經濟賦能者角色。」