白領男最愛「喝酒吃肉」　腎積水取出「1258顆黃石」傻眼：沒有症狀！

▲男上班族手術取出1258顆腎結石。（圖／翻攝自長春晚報，下同）

記者劉亭／綜合報導

廣東省東莞市一名張先生是一般上班族，平時喜歡運動完跟朋友吃飯，一口啤酒一口肉，超級享受。雖然不會痛，但是健康檢查時卻發現自己有嚴重腎結石，手術後一共取出1258顆，連醫生都傻眼。

根據長春晚報報導，42歲的張先生在不久前的體檢中，被診斷出右側輸尿管上段結石及左腎多發結石梗阻，雙腎有重度積水的症狀。因此到東莞市松山湖中心醫院，由徐曉龍副主任醫師及莫仰騏主治醫師接診。

在與張先生溝通後，決定為他進行左腎行經皮腎鏡碎石取石術。入院後第二天，便進行了手術。術後，在查看取出來的結石時，張先生自己都驚訝了，他根本沒想到會有這麼多結石。醫護人員也很驚訝，一數竟然有1258顆。

根據張先生的生活習慣，徐曉龍分析，經常喝啤酒、高脂高蛋白飲食、經常因為忙而不喝水，是導致他患腎結石的主要原因。徐曉龍表示，「無症狀腎結石病人很多，很多人以為不痛就可以不用治療」。

徐曉龍提醒，除了腰痛和血尿這些感受到或看得見的症狀外，無症狀的並發症其實更嚴重，腎結石的長期尿路梗阻導致患側腎功能逐步喪失，嚴重時可導致腎功能喪失、癌變甚至感染性休克等危及生命的嚴重並發症發生。

徐曉龍也強調，要調整飲食結構，避免高動物蛋白、高糖、高脂肪飲食。另外要多喝水，水攝入過少、出汗過多，會使尿中鈣和鹽的過飽度增加，尿中晶體形成，從而引發腎結石。

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