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劍青檢改再發聲明 籲司改會澄清陪審制無法解決殺警無罪

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▲▼ 台鐵殺警案，買刀畫面曝光 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲ 台鐵殺警案，買刀畫面曝光 。（圖／記者洪正達翻攝）

社會中心／台北報導

由檢察官組成的劍青檢改繼昨日呼籲修刑法拉長監護年限，及要求司改會不要偷渡陪審制之後，今天劍青檢改再度發出聲明指出，呼籲司改會澄清陪審制無法解決殺警無罪問題， 並對有無密室協商違反《遊說法》做出說明。

劍青檢改聲明如下：

一、本次殺警無罪引發民憤，根源問題是刑法保安處分規定太過老舊，當前解決方案，不是胡亂責怪法官，而該盡快修正刑法，延長監護期限，絕非趁亂偷渡無關的陪審制，愈搞愈糟。司改會趁殺警無罪民怨洶湧之時，糾眾上街搏版面，不幫忙澄清刑法缺陷問題，卻帶風向要人民陪審，這種行為當然就是「利用民憤偷渡陪審」。5月3日媒體標題「殺警無罪眾怒 司改會推陪審參審併行」，顯著可見。司改會遭批判「利用民憤偷渡陪審」後，昨日竟發聲明「是媒體不當連結」，怪媒體記者，這是天真還是城府，絲毫不反省自己渾水摸魚、引導眾怒、趁亂偷渡陪審的誤導式作法。

二、司改會今日執意號召更多人推動陪審，就是繼續「利用民憤偷渡陪審」。若要避嫌，請立即停止活動，以避免「媒體不當連結」。若來不及停止，請當眾向媒體清楚宣告：「殺警無罪與陪審制無關，陪審制不能解決殺警無罪問題，修改刑法才是正途」，協助現場民眾、輿論、媒體正確了解法律事件，降低民粹，「以免媒體不當連結」。

三、司改會對於去年初進入司法院協商陪審制法案，涉嫌違反《遊說法》情事，迄今含混回應，聲明推說「受司法院邀請參與法案」，所以沒有《遊說法》的適用。請問「受司法院邀請」證據何在？眾所周知，司改會自2017司改國是會議起，即強勢介入司法院修法，今稱「受邀」，令人發噱。更怪的是，為何認為「民間團體受邀請」就可規避《遊說法》？那以後所有利益團體都向主管機關施壓，讓自己「受邀」就好？

四、《遊說法》之立法目的，是要避免密室協商政治，因為特定團體的遊說，都可能包藏著內在的政治意圖、政治勢力和利益。司改會董事長林永頌律師在今年4月23日立法院的公聽會上，竟然語出驚人地自爆，司改會曾在去年1月間與司法院私下協商，早已達成參審、陪審兩制併行的「共識」，並研擬了完整條文等語，5月3日則高聲抨擊司法院不應違反先前「共識」，顯見當初「協商」遠非一般民間團體的禮貌性拜會、陳情或反映意見而已，早已深化到研修具體條文細節，絕對符合須受《遊說法》約束與規範之必要。

五、依《遊說法》第13條規定，民間團體遊說司法院前，應先向司法院申請登記：遊說目的、內容、欲遊說之政策、議案或法令文件、預估支出金額等事項。我們要公開請教司改會，你們在達成陪審參審併存的「共識」前，是否有辦理登記？另外，依《遊說法》第17條規定，民間團體應將使用於遊說司法院之財務收支情形編列報表，並於每年5月31日前及辦理遊說終止登記時申報。我們也要請問司改會，是否有依照法令申報？如果均未依法登記與申報，內政部應依《遊說法》第22、24條，給予相關裁罰！

六、我們對於司改會事前毫不避諱的與司法院私下密室協商，事後在國會殿堂又對司法院痛罵違反密室協商約定、喪失誠信的舉動，感到萬分驚愕，在國會殿堂公然承認自己與司法院密室協商，這無疑是在藐視國會，請司法院公開向國人清楚說明，司改會究竟有無依《遊說法》進行登記、申報，且除了本件，究竟還跟司改會私下協商、交換了什麼其他的重大司法政策？

七、籲請司法院及各政府機關，未來與民間團體之間修法草案之「協商」，均應依《遊說法》辦理，以免形成密室協商，誤觸法網。

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