紓困被拒！高雄低收男自殘　警壓制「吐真心話」讓網哭了

記者鄒鎮宇／綜合報導

紓困方案難以申請，高雄一名58歲王姓男子日前在三民區公所，疑似申請資格不符，憤而拿原子筆自殘，被員警壓制帶到外面相勸，而員警的一番真心話也讓不少網友聽到哭了。

王男5日下午2時許到三民區公所，想申請1萬元的紓困方案，但他雖是低收入戶，卻不具申請資格，聽完解釋後情緒激動，當場拿原子筆作勢要刺向脖子，讓現場服務員、民眾都嚇了一跳。

▲▼王男領不到紓困補助，激動地拿原子筆要戳脖。（圖／記者黃子倩翻攝）



警方立刻將王男壓制、奪過手上的筆，為避免嚇到現場人員、給予對方面子，將王男帶到樓下的人行道上勸阻，「但是你傷害到我們，讓執法者看你在那邊自殺，這樣對嗎？」據悉，該名員警本就認識王男，看到對方因申請失敗而輕生，短短幾句話，道盡執法者無奈及心疼。

▲員警看著朋友的舉動，非常難過。（圖／東森新聞）



網友看完紛紛留言，「可能過的很苦吧」、「也許，他真的很需要這一萬塊」、「或許有人沒有這一萬塊就會沒命」、「他可能有急迫吧，最少不是肌寒起盜心，希望一切平順」。

也有人持反對意見「為了1萬元值得嗎，阿伯？」、「這次紓困是給有工作的人，低收入戶其實每個月已經拿政府救濟金，這人還要多拿」，但詳情如何，恐怕只有當事人才明白。

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