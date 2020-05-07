母親節手機優惠再一發　買vivo NEX 3抽家電

▲vivo針對母親節推出一系列優惠。（圖／vivo提供）

記者邱倢芯／台北報導

五月是感恩的季節，vivo特別推出一系列優惠活動，凡至momo購物網買vivo NEX 3並加辦台灣大哥大門號，可享總價值最高超過2萬元優惠；買指定手機並至vivo官網登錄，還有機會將韓國知名品牌、市價18,900元的空氣清淨機帶回家。

vivo指出，日前有網站針對「十種媽媽不說但最想要的母親節禮物」進行調查，發現智慧型手機再度榮登前三名寶座，因此vivo特別在五月推出多項好康，即日起至5/18於momo購物網買vivo NEX 3手機，除可現折2,000元外，加辦台灣大哥大門號最高可享18,000 mo幣回饋，再加送Yeelight智慧情境彩光燈泡、Google Nest Mini智慧音箱和MyMusic線上音樂三個月、myVideo行動影音一個月等，總價值最高達20,482元。

若於5/31前購買NEX3、V17 Pro、Y19、Y12指定機型，並至官網活動網頁完成資料登錄，還可抽WINIX TOWER QS空氣清淨機，每組序號限一次抽獎機會，共計抽3名。

另外，凡購買vivo手機還可享「業界最長15日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內免費更換兩次原廠殼和保護貼」、「終身免費手機健檢」等售後保障。