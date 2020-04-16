自煮風潮夯！寶雅集點換德國鑄鐵鍋，換購價一折起

▲寶雅因應疫情倡導生活美學，推出德國頂級鍋具集點活動。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

近來因疫情與食安問題讓民眾在家時間大幅延長，自主烹飪的風氣也逐漸盛行，寶雅從今（4／16）起，獨家集點德國頂級鍋具開跑，換購價最低一折起，企圖吸引消費者來店消費。品牌表示因為疫情關係，導致來客量減少，但就第一季營業額來看，目前大致持平。

▲獨家與德國人氣品牌vivo推出頂級家品全系列。

寶雅觀察發現，近來自煮風潮盛行，消費者心目中的夢幻集點商品以家品為首選，因此今年首波專屬集點活動，特地獨家引進德國品牌Villeroy & Boch Group旗下生活品牌《vivo》的頂級家品系列，不需要花大錢，只需集點加購也能擁有匠心獨具的用餐美學。

▲香氛沐浴露防疫期間熱銷，有香味的清潔用品備受消費者青睞。

除了獨家集點活動，更公布防疫期間五大熱銷品項，包括門市獨賣的痘痘貼、眉彩、精油洗手噴霧、益生菌和香氛沐浴露，其中香氛沐浴露的銷售成長更出乎預料，據公關經理朱詩蓓透露，防疫期間大家更注重個人清潔護理，或許因為外出得配戴口罩，回家後尤其鍾愛香氛沐浴露，用香味舒緩身心。

▲KATE 3D時尚眉彩膏，特價221元。

▲護妍天使 隱形痘痘貼24入，48元。

品牌更進一步分享，預計在今年第三季和第四季左右，將推出寶雅Pay，讓民眾消費更為方便，集點也能直接綁手機，提升購物品質。未來可望整合會員機制至寶雅Pay上，以後消費不需用現金、也不須實體卡片，結帳就能更快速便捷。

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