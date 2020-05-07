　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

阿嬤沒帶鑰匙垂降9歲孫爬窗　繩斷孫狂喊：腳麻沒力了！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／翻攝自微博）

▲阿嬤讓孫搏命爬窗開門。（圖／翻攝自微博）

實習記者崔子柔／綜合報導

大陸四川省巴中市一位阿嬤忘了帶鑰匙，竟然利用一條尼龍繩將9歲的孫子綁住，讓孫子垂降到窗戶爬進屋內開門，但進行到一半繩子就斷了，孫子就在欄杆上掛了一個多小時。

綜合陸媒報導，阿嬤讓孫子從6樓垂降，他們家住在3樓，結果降到4樓時尼龍繩就承受不住重量開始斷裂，孫子攀在欄杆外撐了一個多小時，也頻頻表示體力不支，向救援人員呼喊「叔叔快點，我腿麻了，沒力氣了」，警方接獲報案後同時連絡鎖匠前往，大約花了10分鐘把男孩救下來。

▲阿嬤讓孫搏命爬窗開門。（影／翻攝自youtube） 

網友看到影片後紛紛表示，「捨得吊孫子，但捨不得找個開鎖師傅，小時候總聽說6樓吊出去取鑰匙摔死的，都2020年，還有這種事發生，很迷惑」、「之前有小孩這樣繩子斷掉去世的！不要這麼做了，找個開鎖師傅不貴，真的！」、「就算繩子沒斷，就不怕小孩因為太高，中途害怕嚇到手鬆開？現在好了，這小孩被困在窗外一個多小時，估計都有心裡陰影了」。

先前也有類似的事件發生在四川南充，一位阿嬤為了救被困在3樓遮雨台的流浪貓，只用一條繩子綁住孫子的腰從5樓垂降，她在事後表示，「不是為了救貓不顧孫子死活，當時是有把握才那樣做的，知道錯了，再也不敢了。」

ET快訊
全聯比較貴？　網讚「買一送一、活動多」曝撿便宜經驗
快訊／小客車硬闖平交道！台鐵區間車撞上...車體全爛1人受傷
林瑞陽前妻離婚22年不忍了！揭：她就是第三者
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／社區見紅色袋子　她一看嚇傻...裡面竟塞170萬現金！失主15字羨煞網友

酒量不好就別談戀愛了！他被灌醉「女友扶頭」…下秒好友就吻上

阿嬤沒帶鑰匙垂降9歲孫爬窗　繩斷孫狂喊：腳麻沒力了！

陸「千人計劃」台70人參與　陸委會：無現任政府科研人員在內

綠民調「最需更換內閣」陳明通上榜　陸委會：虛心受教

老公「寵小20歲女友」送房、BMW！　正宮看手機抓姦...霸氣「全要回來」

對岸阻我參加WHA　邱垂正：證明陸方以政治干預健康人權

川普拿911、珍珠港比新冠　華春瑩：中國不是敵人「遺憾有人四處甩鍋」

避免猝死意外！　海南省規定學生「體育課、睡覺」不戴口罩

年輕妹「胸口悶悶的」疑心染疫！狂衝醫院篩查…竟確診「死亡率最高的癌症」

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

老婆大人息怒！老公搖「親親鈴鐺」 無辜神情求原諒...網笑：嘴巴很翹

影／社區見紅色袋子　她一看嚇傻...裡面竟塞170萬現金！失主15字羨煞網友

酒量不好就別談戀愛了！他被灌醉「女友扶頭」…下秒好友就吻上

阿嬤沒帶鑰匙垂降9歲孫爬窗　繩斷孫狂喊：腳麻沒力了！

陸「千人計劃」台70人參與　陸委會：無現任政府科研人員在內

綠民調「最需更換內閣」陳明通上榜　陸委會：虛心受教

老公「寵小20歲女友」送房、BMW！　正宮看手機抓姦...霸氣「全要回來」

對岸阻我參加WHA　邱垂正：證明陸方以政治干預健康人權

川普拿911、珍珠港比新冠　華春瑩：中國不是敵人「遺憾有人四處甩鍋」

避免猝死意外！　海南省規定學生「體育課、睡覺」不戴口罩

年輕妹「胸口悶悶的」疑心染疫！狂衝醫院篩查…竟確診「死亡率最高的癌症」

轟完譚德塞…炎亞綸遭私訊辱罵1個月！　點6網友惡行：網絡非法外之地

微軟等31家大咖企業組聯盟　防止5G供應商獨佔局面

快訊／紀德艦上喝酒！海軍輪機長「酒後大戰」女士官…超慘下場曝光

南韓活屍片還有什麼玩法？　拳王偽裝被感染「直接KO喪屍」海賺一票

政府發紓困金…張雅琴轟：沒考慮基層感受！　自曝悲慘童年

台南市議長郭信良贈火鶴花　 祝母親們幸福「乎好」！

《牠》小惡霸過3年「長大變超帥」　兩代X戰警為他崩潰痛哭

粉專「靠北蘇睏」挨批性別歧視　簡勤佑：言論自由

影／社區見紅色袋子　她一看嚇傻...裡面竟塞170萬現金！失主15字羨煞網友

鍾明軒被罵「雙標、跟風向」　反擊開嗆：思想到底要多偏激！

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

大陸熱門新聞

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

6歲女童獨自生活幼稚園1年！爸媽：養不起

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

79歲老婦遭活活「倒進去」墓穴！

天天戴耳機！31歲男突雙耳失聰

台灣爭取參加WHA　陸外交部：中央政府已安排好

帶著癱瘓前夫出嫁！一家五口生活美滿　鋼鐵OL：不後悔

2孩童遇隨機殺人慘死　兇嫌有精神病史

3歲兒17F墜亡！鄰居嘆：睡醒找媽媽

老人公車突失禁　嫩妹秒幫忙清大便

每天奶茶、飲料當水喝　結果喝進ICU「血漿像豬油」

簽名被偽造　男無端背債9000萬

廢棄墓地傳出呼救聲！　狠兒「活埋」79歲老母

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

高嘉瑜自曝司法院狂打電話 林輝煌致歉因急著解釋

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

更多

最夯影音

更多
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加
林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面