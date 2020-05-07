阿嬤沒帶鑰匙垂降9歲孫爬窗　繩斷孫狂喊：腳麻沒力了！

▲阿嬤讓孫搏命爬窗開門。（圖／翻攝自微博）

實習記者崔子柔／綜合報導

大陸四川省巴中市一位阿嬤忘了帶鑰匙，竟然利用一條尼龍繩將9歲的孫子綁住，讓孫子垂降到窗戶爬進屋內開門，但進行到一半繩子就斷了，孫子就在欄杆上掛了一個多小時。

綜合陸媒報導，阿嬤讓孫子從6樓垂降，他們家住在3樓，結果降到4樓時尼龍繩就承受不住重量開始斷裂，孫子攀在欄杆外撐了一個多小時，也頻頻表示體力不支，向救援人員呼喊「叔叔快點，我腿麻了，沒力氣了」，警方接獲報案後同時連絡鎖匠前往，大約花了10分鐘把男孩救下來。

▲阿嬤讓孫搏命爬窗開門。（影／翻攝自youtube）

網友看到影片後紛紛表示，「捨得吊孫子，但捨不得找個開鎖師傅，小時候總聽說6樓吊出去取鑰匙摔死的，都2020年，還有這種事發生，很迷惑」、「之前有小孩這樣繩子斷掉去世的！不要這麼做了，找個開鎖師傅不貴，真的！」、「就算繩子沒斷，就不怕小孩因為太高，中途害怕嚇到手鬆開？現在好了，這小孩被困在窗外一個多小時，估計都有心裡陰影了」。

先前也有類似的事件發生在四川南充，一位阿嬤為了救被困在3樓遮雨台的流浪貓，只用一條繩子綁住孫子的腰從5樓垂降，她在事後表示，「不是為了救貓不顧孫子死活，當時是有把握才那樣做的，知道錯了，再也不敢了。」