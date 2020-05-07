維持社交距離！北捷APP即日起可查詢「車廂擁擠度」

▲北捷APP可查詢車廂擁擠度。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

全國軌道業首創！台北捷運公司自主研發「車廂擁擠度即時告知功能」即日起於板南線優先試辦，透過「台北捷運GO」App及板南線月台電視，提供旅客掌握板南線進站列車內的人潮狀況；特別是防疫期間，此功能更有助旅客避開人潮較多的車廂。

即日起，使用「台北捷運GO」App，立即掌握板南線車廂人潮狀況，將車廂擁擠程度分為舒適(綠色)、普通(黃色)、略多(橘色)及人多(紅色)等4個等級，只要在「台北捷運GO」App更新至最新版本後，點選「捷運路網」下方「車站資訊」項目；接著選擇自己所在的車站，於列車到站時間右側點選擁擠度圖示，便可以獲知即將進站列車最新的車廂擁擠度資訊。

▲月台電視顯示車廂擁擠度。（圖／記者楊亞璇攝）

北捷副總經理黃清信指出，發展至智慧化維修過程，發現這項資訊可提供給旅客作為乘車參考，花了半年研發，準確度約90%，都是即時監看，有任何異常就會派員做障礙排除，智慧化是持續的工作，配合防疫加速上線，由於板南線視運量最大的路線，所以是優先選擇路線，再來會在中高運量的文湖線上線。

板南線共有42列車，每列車共有6節車廂，全線共安裝252支壓力感測器，列車於離開車站關門時即回傳一筆資料，每天都有近兩萬筆數據，車輛處研發中心主任楊明哲說，去國外參訪後借鏡，運用到系統上面為了將車廂載重的壓力值，換算成旅客搭乘時感受的擁擠度，團隊歷經3個月時間、無數次運算程式的微調，並且實際攜帶沙包到車廂進行載重測試。