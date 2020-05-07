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深夜被兒子推進樹林...老婦下秒遭「倒進去」墓穴！活活被埋63小時

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▲▼婦人遭活埋。（圖／翻攝自秒拍）

▲老婦人遭活埋墓穴。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

陝西省榆林市靖邊縣一位癱瘓在床的79歲老婦人，近日竟被活活「倒進去」墓穴，而下手之人正是她的親生兒子馬某某！家人發現不對勁後外出尋找，結果在挖掘墳墓時，聽到了微弱的呼救聲，這才發現老婦人被活埋了。

綜合陸媒報導，馬某某2日晚間8時許，在自己家中將癱瘓在床的79歲母親用手推車拉走，次日凌晨2時獨自一人推著車子回到家中，家人看到後，向其詢問母親去向，他謊稱送上客車往親戚家了。家人聽到後立刻去車站尋找，凌晨4點左右馬某某離開家人的視線，獨自一人出走。

靖邊縣公安局民警5日上午找到馬某某，經詢問，馬某某說出犯案過程。他表示，當時自己將母親用車推到煉油廠後面的萬畝林，見四處無人，找了一個廢棄墓坑「倒進去埋了」。

▲▼婦人遭活埋。（圖／翻攝自秒拍）

▲警方對該墓坑進行挖掘，中途聽見有隱約的呼救聲。（圖／翻攝自秒拍）

警方指出，在確認地點後，立即對該墓坑進行挖掘，中途聽見有隱約的呼救聲，經民警全力挖掘，成功將墓坑內仍有生命體征的受害人王某救出，並立即送醫院進行救治。

幸運的是，遭活埋超過63小時的老人，被救出後已送至醫院進行救治，暫無生命危險，案件已由刑警隊接手調查。目前，犯罪嫌疑人馬某某因涉嫌故意殺人罪已被依法刑事拘留，該案正在進一步辦理中。

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