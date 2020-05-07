　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北京隔離日記／14天禁足「防疫關空調」 一陣急促敲門聲...驚見檢疫員突擊檢查

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 記者任以芳／北京報導

北京持續嚴控疫情，只要是境外人士，包含港澳台旅客入境，全部強制14天隔離。《ETtoday新聞雲》記者也被安排住進隔離飯店，感受14天與世隔絕的生活，正式入住第二天早上，被急促敲門聲嚇到，一開門，身穿防護衣的檢疫員突擊檢查，幫住客量做核酸檢測。

▲▼旅客入住隔離酒店，還有兩次核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

▲旅客入住隔離酒店，還有兩次核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

入京「免費」三次核酸檢測

目前，台灣飛北京班機大幅縮減，只剩長榮航空每周二、四、六執飛，抵達首都機場後，海關會先安排做第一次核酸檢測。之後，所有台灣人安排入住同一間假日酒店，距離機場大約十五分鐘車程，旅客抵達當天不算隔離日，從隔天算起才是第一天。

北京防疫嚴格，為了降低檢疫不確定的風險，入京前一共做三次核酸檢測，確保安全！住客入住隔離飯店的第二天，檢疫員親自上門，首先詢問基本姓名、年齡，然後要求住客轉身大力咳嗽，再用棉花棒深入喉嚨底部，輕輕刮取檢體。檢疫員說，「等到住客退房前一天，還會來做第三次核酸檢測。」據了解，三次檢測費用完全免費，由大陸政府負擔。

▲▼ 北京,隔離,飯店,量體溫,送餐。（圖／記者任以芳攝）

▲北京隔離飯店有專人「突擊檢查」量體溫。（圖／記者任以芳攝）

嚴防旅客發熱「專人突檢！」

入住時，飯店特別規定，每天都要自我量體溫，前台早、晚打電話追蹤。擔心病毒「太狡猾」，旅客自主管理不到位，還有專人突擊檢查！記者正式入住的第一天，早上八點多，傳來急促敲門聲，兩名穿著正規的檢疫員穿梭走廊，幫每間住客量體溫，同時口頭詢問身體概況。

▲北京隔離飯店有檢疫員，每週兩到三次抽查住客量體溫。（圖／記者任以芳攝）

▲北京隔離飯店有檢疫員，每週兩到三次抽查住客量體溫。（圖／記者任以芳攝）

檢疫員表示，「不會每天來量體溫，採取隨機抽查，依照不同樓層突擊檢查，一個禮拜會有兩到三次。」據了解，隔離飯店每一層樓大約有五十多個房間，最多兩人入住，如有小家庭視情況通融。

▲防止群聚感染，隔離飯店關閉中央空調，發電扇替代。（圖／記者任以芳攝）

▲防止群聚感染，隔離飯店關閉中央空調，發電扇替代。（圖／記者任以芳攝）

入住隔離飯店，住客生活範圍就在約七坪大空間完成，嚴防群聚感染，飯店這兩天開始關閉中央空調，每戶房間門口擺放一個小風扇，代替冷氣解熱，窗戶也只能打開1/3空間，稍微透風，如果要熬過六、七月超級炎熱的北京，是一大考驗。

▲▼ 北京,隔離,飯店,量體溫,送餐。（圖／記者任以芳攝）

▲隔離飯店有專人送餐，全身穿防護衣，隨時消毒。（圖／記者任以芳攝）

隔離專人送餐「全程消毒」

至於吃飯方面，不能點外賣、網購，每日三餐由飯店人員送餐，全身穿戴正式防護衣和眼罩，一天工作十二小時，十分悶熱。餐點配送時間大約早上七點、中午十二點、傍晚六點，這些時間點也是住客唯一能開門放風時候，可以拍照、錄影作紀念，絕不能跨出房門半步，一但被飯店監視器發現，隔離天數「前功盡棄！」

▼ 北京隔離飯店早餐，有三種中、西式餐點。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京,隔離,飯店,量體溫,送餐。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 北京,隔離,飯店,量體溫,送餐。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京隔離飯店晚餐，一共有三樣可選擇。（圖／記者任以芳攝）

飯店人員私下透露，「如果14天都吃便當，無法控制外面品質，住客也會厭煩，因此，維持原本點餐模式。」除了早餐免費，包餐價不便宜，一餐40到98元（單位：人民幣，同下），一天最貴大約196元，換算台幣8百多塊錢。結束隔離14天後，後面還有7天居家檢疫，可以叫外賣。部分台商、台幹帶泡麵、乾糧，準備入京生活。台幹林先生表示，「就算解除隔離，也會減少外出用餐，在家自己吃，避免感染風險。」

▲▼ 北京,隔離,飯店,量體溫,送餐。（圖／記者任以芳攝）

▲台灣民眾也可以下載北京健康寶，檢疫後領取「通行綠色碼」，出行方便。（圖／記者任以芳攝）

京開放台灣民眾「綠色通行碼」

入京的境外旅客，必須強制在機場填寫「出入境健康申請表」，入住飯店要下載微信小程序「京心相助」，確認個人資料、健康狀況。由於，大陸民眾有專屬綠色通行碼，走到哪都得出示健康憑證，但台灣民眾無法取得。

目前，北京已經解決這個問題，微信小程序「北京健康寶」已經開放台灣民眾下載。輸入姓名、身份字號、人臉辨識，就可查詢健康狀況，分別集中觀察、居家觀察、未見異常三種狀態，只要通過檢疫，台灣民眾在京也可憑綠色碼通行，出入北京特定場所。

ET快訊
獨／錢櫃大火北市懲處名單　消防副局長畢幼明10餘人在列
羅志祥神隱23天「現身買星巴克」！網目擊他帶行李箱：應該退房
6歲女童「獨自生活幼稚園」1年！爸媽都不來接…園長氣炸
韓粉大媽狂嗆罷韓志工：馬路不好嗎！　旁邊阿伯猛探頭…動作超有
300萬JAGUAR拍賣價剩9525元　竟藏一段悲傷愛情故事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美質疑病毒從武漢外洩　中共黨媒：美軍實驗室突關閉「才欠世界解釋」

6歲女童「獨自生活幼稚園」1年！爸媽都不來接…「無所謂回應」園長氣炸

簽名被偽造！男無端背債9000萬　向女友訴苦卻慘遭退婚

美軍機頻繁現身台海周邊！　大陸軍事專家：到底想幹什麼？

湖北「狼逃出來」居民怕爆　主人：牠是「哈士奇後代」攻擊性很低！

陸中信銀行向「脫口秀演員」道歉！分行行長撤職急滅火...網噓爆：都推給個人

北京隔離日記／14天禁足「防疫關空調」 一陣急促敲門聲...驚見檢疫員突擊檢查

香港反送中再現！　防暴警3度衝入「持槍驅離」：違反限聚令

他發狂「徒手挖眼」丟地　超興奮大叫：挖出來了耶…老婆右眼成黑洞！

她出門買菜10分鐘...3歲兒17F墜下當場喪命！鄰居嘆：他剛睡醒找媽媽

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

美質疑病毒從武漢外洩　中共黨媒：美軍實驗室突關閉「才欠世界解釋」

6歲女童「獨自生活幼稚園」1年！爸媽都不來接…「無所謂回應」園長氣炸

簽名被偽造！男無端背債9000萬　向女友訴苦卻慘遭退婚

美軍機頻繁現身台海周邊！　大陸軍事專家：到底想幹什麼？

湖北「狼逃出來」居民怕爆　主人：牠是「哈士奇後代」攻擊性很低！

陸中信銀行向「脫口秀演員」道歉！分行行長撤職急滅火...網噓爆：都推給個人

北京隔離日記／14天禁足「防疫關空調」 一陣急促敲門聲...驚見檢疫員突擊檢查

香港反送中再現！　防暴警3度衝入「持槍驅離」：違反限聚令

他發狂「徒手挖眼」丟地　超興奮大叫：挖出來了耶…老婆右眼成黑洞！

她出門買菜10分鐘...3歲兒17F墜下當場喪命！鄰居嘆：他剛睡醒找媽媽

日本男生票選「女友貼心舉動」TOP5　第1名讓人回到初戀

紓困之亂》繁複程序換微薄補助，不熟標案的企業簡直無法存

美質疑病毒從武漢外洩　中共黨媒：美軍實驗室突關閉「才欠世界解釋」

新台灣國策智庫民調／阿中部長超夯！陳時中滿意度衝向93.39％

詐騙車手超商「試卡」　改密碼「116688」想一路發…下秒被警上銬

超級大黃蜂F/A-18E戰機　2021年正式加入美空軍藍天使小組

德馨離婚10年爆戀「清皇族後裔」！　名廚男友親揭「正藍旗」家世背景真相

東奧首批台將／林郁婷正常訓練　只缺以戰養戰機會

立委謝衣鳳家人投資三大有線系統　被檢舉違反黨政軍條款

案件大塞車卻要求「3天內審核」　侯友宜喊話中央：系統必須穩定！

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

大陸熱門新聞

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

國三女午夜16F墜亡！爸媽淚：老師害的

6歲女童獨自生活幼稚園1年！爸媽：養不起

台灣爭取參加WHA　陸外交部：中央政府已安排好

79歲老婦遭活活「倒進去」墓穴！

帶著癱瘓前夫出嫁！一家五口生活美滿　鋼鐵OL：不後悔

天天戴耳機！31歲男突雙耳失聰

2孩童遇隨機殺人慘死　兇嫌有精神病史

老人公車突失禁　嫩妹秒幫忙清大便

習近平：新冠肺炎還有很大不確定性！

每天奶茶、飲料當水喝　結果喝進ICU「血漿像豬油」

華春瑩：已向美提供逾53億片口罩

紅燒乳鴿！女主人將寵物鸚鵡「微波爐加熱」

男子陳屍出租屋！嬌妻精密犯罪曝

更多熱門

相關新聞

陸房市回溫　北京仲介：一天200人

陸房市回溫　北京仲介：一天200人

在憋了3、4個月後，熱愛買房的大陸民眾於「五一」長假期間，湧現大量賞屋需求，據中原地產數據顯示，光5天假期的前4天，北京可售住宅就合計網路簽約805戶，較去年同期翻了一倍以上，另有熱門地區的房屋仲介坦言，每天客戶超過200多人，基本一天可以簽約20多戶。

國中會考考生提早半小時到場戴口罩、量體溫

國中會考考生提早半小時到場戴口罩、量體溫

全副武裝飛北京　六道關卡「最怕核酸檢測」...直插喉深處

全副武裝飛北京　六道關卡「最怕核酸檢測」...直插喉深處

國中會考今起「入闈14天」組題

國中會考今起「入闈14天」組題

北京6月起禁吃野味、打獵！亂放生罰4萬元

北京6月起禁吃野味、打獵！亂放生罰4萬元

關鍵字：

北京隔離飯店送餐量體溫檢疫員綠色碼

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

今早iPhone用戶開App狂閃退？災情原因曝光

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面