北京隔離日記／14天禁足「防疫關空調」 一陣急促敲門聲...驚見檢疫員突擊檢查

記者任以芳／北京報導

北京持續嚴控疫情，只要是境外人士，包含港澳台旅客入境，全部強制14天隔離。《ETtoday新聞雲》記者也被安排住進隔離飯店，感受14天與世隔絕的生活，正式入住第二天早上，被急促敲門聲嚇到，一開門，身穿防護衣的檢疫員突擊檢查，幫住客量做核酸檢測。

▲旅客入住隔離酒店，還有兩次核酸檢測。（圖／記者任以芳攝）

入京「免費」三次核酸檢測

目前，台灣飛北京班機大幅縮減，只剩長榮航空每周二、四、六執飛，抵達首都機場後，海關會先安排做第一次核酸檢測。之後，所有台灣人安排入住同一間假日酒店，距離機場大約十五分鐘車程，旅客抵達當天不算隔離日，從隔天算起才是第一天。

北京防疫嚴格，為了降低檢疫不確定的風險，入京前一共做三次核酸檢測，確保安全！住客入住隔離飯店的第二天，檢疫員親自上門，首先詢問基本姓名、年齡，然後要求住客轉身大力咳嗽，再用棉花棒深入喉嚨底部，輕輕刮取檢體。檢疫員說，「等到住客退房前一天，還會來做第三次核酸檢測。」據了解，三次檢測費用完全免費，由大陸政府負擔。

▲北京隔離飯店有專人「突擊檢查」量體溫。（圖／記者任以芳攝）

嚴防旅客發熱「專人突檢！」

入住時，飯店特別規定，每天都要自我量體溫，前台早、晚打電話追蹤。擔心病毒「太狡猾」，旅客自主管理不到位，還有專人突擊檢查！記者正式入住的第一天，早上八點多，傳來急促敲門聲，兩名穿著正規的檢疫員穿梭走廊，幫每間住客量體溫，同時口頭詢問身體概況。

▲北京隔離飯店有檢疫員，每週兩到三次抽查住客量體溫。（圖／記者任以芳攝）

檢疫員表示，「不會每天來量體溫，採取隨機抽查，依照不同樓層突擊檢查，一個禮拜會有兩到三次。」據了解，隔離飯店每一層樓大約有五十多個房間，最多兩人入住，如有小家庭視情況通融。

▲防止群聚感染，隔離飯店關閉中央空調，發電扇替代。（圖／記者任以芳攝）

入住隔離飯店，住客生活範圍就在約七坪大空間完成，嚴防群聚感染，飯店這兩天開始關閉中央空調，每戶房間門口擺放一個小風扇，代替冷氣解熱，窗戶也只能打開1/3空間，稍微透風，如果要熬過六、七月超級炎熱的北京，是一大考驗。

▲隔離飯店有專人送餐，全身穿防護衣，隨時消毒。（圖／記者任以芳攝）

隔離專人送餐「全程消毒」

至於吃飯方面，不能點外賣、網購，每日三餐由飯店人員送餐，全身穿戴正式防護衣和眼罩，一天工作十二小時，十分悶熱。餐點配送時間大約早上七點、中午十二點、傍晚六點，這些時間點也是住客唯一能開門放風時候，可以拍照、錄影作紀念，絕不能跨出房門半步，一但被飯店監視器發現，隔離天數「前功盡棄！」

▼ 北京隔離飯店早餐，有三種中、西式餐點。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京隔離飯店晚餐，一共有三樣可選擇。（圖／記者任以芳攝）

飯店人員私下透露，「如果14天都吃便當，無法控制外面品質，住客也會厭煩，因此，維持原本點餐模式。」除了早餐免費，包餐價不便宜，一餐40到98元（單位：人民幣，同下），一天最貴大約196元，換算台幣8百多塊錢。結束隔離14天後，後面還有7天居家檢疫，可以叫外賣。部分台商、台幹帶泡麵、乾糧，準備入京生活。台幹林先生表示，「就算解除隔離，也會減少外出用餐，在家自己吃，避免感染風險。」

▲台灣民眾也可以下載北京健康寶，檢疫後領取「通行綠色碼」，出行方便。（圖／記者任以芳攝）

京開放台灣民眾「綠色通行碼」

入京的境外旅客，必須強制在機場填寫「出入境健康申請表」，入住飯店要下載微信小程序「京心相助」，確認個人資料、健康狀況。由於，大陸民眾有專屬綠色通行碼，走到哪都得出示健康憑證，但台灣民眾無法取得。

目前，北京已經解決這個問題，微信小程序「北京健康寶」已經開放台灣民眾下載。輸入姓名、身份字號、人臉辨識，就可查詢健康狀況，分別集中觀察、居家觀察、未見異常三種狀態，只要通過檢疫，台灣民眾在京也可憑綠色碼通行，出入北京特定場所。