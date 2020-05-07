休旅車板橋違停拒檢逃竄　警圍2槍還是跑了！隔天逮2通緝犯

記者陳以昇／新北報導

新北市海山警分局在取締違規停車盤查時，一部小客車拒檢加速逃逸，警方立即呼叫警網圍捕，過程中嫌犯還企圖衝撞警員，經朝車輛開2槍後仍被逃逸；事後以車追人，循線約談車主及同車女子，原來車上載著2名毒品通緝犯，擔心被抓才會逃逸，翌日逮捕2人，依妨害公務、公共危險、毒品、通緝犯送辦。

▲警員圍捕通緝犯，朝車輛開2槍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警員圍捕通緝犯，馬路上機車騎士紛紛回頭觀看 。（圖／記者陳以昇翻攝）

6日下午3時許，28歲洪姓男子開著休旅車載著32歲葉女、41歲張男、徐男，在新北市板橋區民生路2段違規停車，海山警分局警員發現後準備上前盤查，洪男竟拒檢並加速逃逸，警方立刻呼叫警網圍捕。

警網在文化路2段發現這部車，攔車示意停車受檢，洪男拒絕停車並衝撞警員，隨即往華江橋台北方向逃逸，追捕過程中警員朝車輛射擊2槍，仍被逃逸。事後以車追人聯繫上洪男，曉以大義要他到案，當天他就偕同葉女到警局說明，表示車上當時載著遭毒品通緝的張、徐2男，擔心被捕，才會拒檢逃逸。

翌日下午2時許，警方循線到板橋區一處大樓查獲張嫌，再到五股區抓到徐嫌，在他們的住處起獲毒品、殘渣袋、針頭等物，訊後依妨害公務、公共危險、毒品、通緝犯移送偵辦，另闖紅燈等交通違規依法開單。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼警方循線逮捕張姓、徐姓2嫌 。（圖／記者陳以昇翻攝）