一年開出500張罰單！板橋路口「禁行機車」又無待轉區　議員：要三寶式左轉？

▲板橋區漢生東路四十三巷口，沒有兩段式待轉區，內線道又禁行機車，騎士常被開罰單。（圖／葉元之提供）

圖、文／CTWANT

新北市板橋區漢生東路段四十三巷口，由於內線道禁行機車，路口又沒有兩段式左轉的機車待轉區，機車騎士根本無法左轉。新北市議員葉元之說，騎士強行左轉又易收到罰單，據調查，今年至今該路段已開出了一百二十七張罰單，十分誇張。

葉元之說，網路上有民眾貼文熱議，「請問漢生東路四十三巷路口如何左轉？」，因為有網友在此路口準備直接左轉，在等對向來車經過時，卻被警察攔下來開單，理由是「行經禁行機車道」。而且員警要求騎士須兩段式左轉。但路口根本沒有兩段式標誌，也沒有待轉區。有網友暗酸，難道要採取「三寶式外線道左轉」方式嗎？

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葉元之強調，由於標線設計不良，這個路口已有許多機車騎士因強行左轉被開罰單，據統計，今年警局已在該路口開出了一百二十七張罰單，去年則開出了近五百張罰單。

今天上午葉元之邀集市府相關單位到現場會勘，交通局考量安全及行車便利性等因素後，而且該路段不是車禍熱點，車流量也不大，已決定塗銷「禁行機車」標線，同時畫製機車左彎停等區，解決騎士的困擾。

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