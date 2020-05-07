　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一年開出500張罰單！板橋路口「禁行機車」又無待轉區　議員：要三寶式左轉？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

板橋區漢生東路四十三巷口，沒有兩段式待轉區，內線道又禁行機車，騎士常被開罰單。（圖／葉元之提供）

▲板橋區漢生東路四十三巷口，沒有兩段式待轉區，內線道又禁行機車，騎士常被開罰單。（圖／葉元之提供）

圖、文／CTWANT

新北市板橋區漢生東路段四十三巷口，由於內線道禁行機車，路口又沒有兩段式左轉的機車待轉區，機車騎士根本無法左轉。新北市議員葉元之說，騎士強行左轉又易收到罰單，據調查，今年至今該路段已開出了一百二十七張罰單，十分誇張。

葉元之說，網路上有民眾貼文熱議，「請問漢生東路四十三巷路口如何左轉？」，因為有網友在此路口準備直接左轉，在等對向來車經過時，卻被警察攔下來開單，理由是「行經禁行機車道」。而且員警要求騎士須兩段式左轉。但路口根本沒有兩段式標誌，也沒有待轉區。有網友暗酸，難道要採取「三寶式外線道左轉」方式嗎？

請繼續往下閱讀...

葉元之強調，由於標線設計不良，這個路口已有許多機車騎士因強行左轉被開罰單，據統計，今年警局已在該路口開出了一百二十七張罰單，去年則開出了近五百張罰單。

今天上午葉元之邀集市府相關單位到現場會勘，交通局考量安全及行車便利性等因素後，而且該路段不是車禍熱點，車流量也不大，已決定塗銷「禁行機車」標線，同時畫製機車左彎停等區，解決騎士的困擾。

更多 CTWANT 報導
30歲男與母吵架！校園門口隨機「菜刀劈頭」童慘死　一查有6次精神就醫
司法院秘書長奪命連環扣　高嘉瑜轟：看我年輕女生好欺負？
罕病兒被判活不過3歲！女星「撿黏稠屍體衣」救兒　最終「他」暴斃亡

ET快訊
快訊／紓困再簡化！　只要帶身分證去就可申請
LIVE／蘇貞昌、陳時中「紓困道歉」一起上火線　說明解決方案
快訊／陳時中：旅遊、商務、文化管制將陸續解封
全球首例！女確診新冠肺炎重症　桃醫「血液淨化3天」救回一命
都連24槓了！鄉民不解「為何沒人買大樂透全餐」　網曝關鍵..
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

預約「未來戲票」！台南人劇團與觀眾相約「劇場再次開門的那一天」

案440「二採陰復陽」是二次感染？張上淳談「判斷關鍵」：應是體內殘存病毒

魚排「人臉照」 瘋傳！撞臉佛地魔超驚悚　1.8萬人嚇歪：魚肉齁甲某

快訊／高屏「黃橙橙」！防疫情也要防熱防中暑　甲仙高溫37.6℃

一年開出500張罰單！板橋路口「禁行機車」又無待轉區　議員：要三寶式左轉？

國外染疫「有條件」返台！莊人祥舉例：卡達確診案440「二採陰且隔離過」

紓困爆負評！PTT戰神「第一步就錯了」　揭真相：很多沒繳稅的比誰都有錢

「血液淨化」救回新冠重症患　張上淳：是否一體適用待觀察

莫非命中缺木？他叫「林木材」竟是為了推廣紀錄片

滿意度93%！陳時中卻自責「3大錯誤」　口罩之亂、歐美境管、磐石艦染疫

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

8K縮時影片紀錄百岳雲海、流星雨　他花4年跑10萬公里看見台灣的美

《認識的哥哥》兒童節特輯超爆笑　「哥哥懂女生的心嗎？」上演「小學生的世界」

婁峻碩遭問愷樂感情求饒「問我的」　自爆手機密碼..不怕凡凡看

中尉排長輕生...269旅長稱很倒楣　家屬泣訴：生命沒了你們還我嗎？

預約「未來戲票」！台南人劇團與觀眾相約「劇場再次開門的那一天」

案440「二採陰復陽」是二次感染？張上淳談「判斷關鍵」：應是體內殘存病毒

魚排「人臉照」 瘋傳！撞臉佛地魔超驚悚　1.8萬人嚇歪：魚肉齁甲某

快訊／高屏「黃橙橙」！防疫情也要防熱防中暑　甲仙高溫37.6℃

一年開出500張罰單！板橋路口「禁行機車」又無待轉區　議員：要三寶式左轉？

國外染疫「有條件」返台！莊人祥舉例：卡達確診案440「二採陰且隔離過」

紓困爆負評！PTT戰神「第一步就錯了」　揭真相：很多沒繳稅的比誰都有錢

「血液淨化」救回新冠重症患　張上淳：是否一體適用待觀察

莫非命中缺木？他叫「林木材」竟是為了推廣紀錄片

滿意度93%！陳時中卻自責「3大錯誤」　口罩之亂、歐美境管、磐石艦染疫

戴資穎祝福大家母親節快樂　留在家陪奶奶全家一起過節日

安全有效！全球首個新冠肺炎「疫苗動物實驗結果」出爐

預約「未來戲票」！台南人劇團與觀眾相約「劇場再次開門的那一天」

我就壞！　「韓劇暴力男神」張根源、朴仁圭上《認哥》對決了

快訊／蘇巧慧指責衛福部？蘇貞昌緩頰：紓困之亂「一切責任我扛」

陳時中為紓困之亂道歉：請大家給我們一些時間改正

政府馬上辦！蘇貞昌宣布簡化手續　「帶身分證、簽切結」

中職／統一獅兆豐聯名卡獨享優惠　再送限量乾洗手

打破殘暴印象！海巡署曬照「都是人類在吃鯊魚」…喊話原因曝光　網讚爆

樂透T恤神奇擋住「4公分碎片」救命　命大男爽中60萬大獎！

超胸妹推北台灣10處絕美海景　網友歪樓：沒空欣賞風景啦！

生活熱門新聞

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

蔡阿嘎桌面正妹被神出　本尊嬌羞回應

即／半夜打雷驚醒！北部5縣市大雨特報　下波全台雨2天

千萬保時捷「留1字條獨佔2車位」　網讚霸氣

最快7天內領到紓困金！各縣市請領標準曝光

比好市多還神氣！一卡在手走路有風

紓困經費1.5兆！「發消費券省1兆」網狂嘆

99萬農民5/15前一萬元補貼金匯入帳戶

花蓮市公所開第一槍！暫停辦理萬元紓困補助

拚萬元補助民眾搶跟玉蘭花合照　每串翻倍漲

鄉民「為何沒人買大樂透全餐」網秒甩關鍵

超正桃猿女球迷神到了！fb被洗版

醫曝70億人「只做一動作」疫情就結束…嘆：比登天還難

更多熱門

相關新聞

休旅車板橋違停拒檢逃竄　警隔天逮2通緝犯

休旅車板橋違停拒檢逃竄　警隔天逮2通緝犯

新北市海山警分局在取締違規停車盤查時，一部小客車拒檢加速逃逸，警方立即呼叫警網圍捕，過程中還企圖衝撞警員，經朝車輛開2槍後，仍被逃逸；事後以車追人，循線約談車主及同車女子，原來車上載著2名毒品通緝犯，擔心被抓才會逃逸，翌日逮捕2人，依妨害公務、公共危險、毒品、通緝犯送辦。

豪門女星沒內褲登紅毯第一美！側身露緊實C蜜臀

豪門女星沒內褲登紅毯第一美！側身露緊實C蜜臀

囚禁孝子餵吃屎「瘋狂凌虐」　惡老闆身分曝光：原來是慈父

囚禁孝子餵吃屎「瘋狂凌虐」　惡老闆身分曝光：原來是慈父

按摩女腳踏兩條船　現任遭持刀強押談判

按摩女腳踏兩條船　現任遭持刀強押談判

羅志祥6小時懺悔周揚青爆「3大疑點」！

羅志祥6小時懺悔周揚青爆「3大疑點」！

關鍵字：

周刊王板橋漢生東路

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

美髮師和男客店內直接來　夫、兒、媳4人手機LIVE目睹

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

不具紓困資格！高雄低收男拿原子筆自殘被壓制

全球抗疫民調曝光「第一名出爐」！

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

27歲男保護女友致人重傷！被判入獄3年

鄰居狂發文：領嘸紓困金　她吐真話秒被刪好友

高嘉瑜：司法院祕書長深夜8通電話大罵

瑪丹娜認了染新冠肺炎！　巴黎巡演「同台表演者全生病」

汪闖禍搬救兵　後面三尊讓媽閉嘴

269旅3起自殺　其中1起竟是「死因不詳」

更多

最夯影音

更多
誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊

誰能申請紓困金？陳時中解說公式　唯一認定「存款」最高可領3萬塊
女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

女星想在婚禮現場穿「黑婚紗」！　雙方父母秒變臉…婆婆：我不去參加

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

林子閎斷聯女友四葉草「放手才叫真愛」　兩人互查手機...「天秤男攻略」笑翻

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

紓困加碼1萬！民眾擠爆區公所　侯友宜下令：沒帶資料責任我扛

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

1萬元紓困補助開跑申請複雜爆人龍　侯友宜：第一線從寬認定「責任我扛」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面