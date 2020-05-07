神聖與褻瀆同體　Fabio Viale在古典維納斯雕像上刺青

今年二月，高美管剛結束一檔與法國凱布朗利博物館合作的展覽《刺青–身之印》，展現了從古至今世界各地的刺青藝術，翻轉了許多人對人體刺青即是「犯罪」的既定印象。義大利雕塑家Fabio Viale也從事「刺青」，他則是運用了大眾對刺青的既定印象，做出系列創作。

Viale’s Laocoön © Fabio Viale

Viale不以人體為畫布，而是在大理石複製的經典雕像背膀、腰腿上，創作出或雄偉懾人、或華美瑰麗的彩色紋樣——這些圖騰並非塗繪而成，而是猶如人體紋身一般，在大理石注入顏料。藝術家與化學家合作完成了這項技術。

於是，雕塑作品藉由此融合了藝術史與Viale所謂的「犯罪紋身」。然而，為什麼藝術家偏好使用經典雕塑做創作，而非創建自己獨有的雕像？Viale表示，藉由這種形式，使他能更深入了解原創作者及其經典作品背後的情感。

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Viale認為，這樣的創作是在生與死、神聖與褻瀆之間的交會。這兩組之間的關係結合在一起，產生了牢固的連結，也產生了能量，激起人們的驚嘆。

Viale’s Laocoön © Fabio Viale

然而，藝術家也沒有完全複製這些經典作品。與原始羅馬雕塑相比，他的〈拉奧孔〉（Laocoön）幾乎獨留主角在場上，原作裡的蛇身都如超出隱形畫框，多餘一般地遭截斷。拉奧孔扭曲的身軀，胸背覆蓋著黑底的刺青圖騰延伸到手臂與大腿，宛如穿了件深色的開敞長外衣。細看身上繪圖，能瞧見15世紀畫家達・摩德納（Giovanni da Modena）作品〈地獄〉（The Inferno）的七宗罪。

圖文來源／COLOSSAL

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