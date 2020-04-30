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憂鬱與美感並存，Michelle Kingdom以針繡探索心理世界

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賦閒在家，身邊的女子默默拿起了針線，開始打素描、挑彩選色，要以最足夠的耐心在素匹上創造自己的花草世界。

對於會繡畫的女孩子，總讓人有輕絲薄絹那樣的美好想像。在機器早已取代人力織衣繡袍的現代，刺繡者猶如在花海裡起舞，而市面上的刺繡課也總迎著少女夢幻的夢，輕輕巧巧，不沾染一絲外部現實或更深沉的色澤。然而，在洛杉磯的藝術家Michelle Kingdom卻另闢蹊徑，以刺繡描繪幽晦的內在心理，想敘說更多更廣的事物。

Kingdom的刺繡裡如其他同好那樣有著花草樹木或動物，然而自然對她而言總退居於營造故事氛圍的配角或花邊裝飾，而不是主要描繪的對象，反而畫面裡的人們才是──他們或單獨出現，或成群現身，帶有敘事，讓觀者像正撞見某個正發生的場景。Kingdom的作品用色不若慣常見到的日系法式那樣柔和雅潔，而是帶有陰鬱色調，針法也不走細膩巧緻路線，保留了色線的長線條，這使得畫面裡的人臉孔模糊，讓畫面顯出模糊筆刷感，好似在某種或回憶或神話的半虛半實場景中。

請繼續往下閱讀...

藝術家表示，她在作品中探索心理，闡明了未言明的思想。「我在繡線中創造一個微小的世界，以捕獲難能捉摸但持久的內在聲音。文學片段、記憶、個人神話和藝術歷史是作品的參考資料。我將這些影響融合在一起，探索了人際關係、家庭生活和自我認知。」

圖文來源／COLOSSALMichelle Kingdom 

（完整文章請看城市美學新態度

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