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刺繡藝術家Amber Griffiths　用針黹之工重現人體解剖學

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來自英國什羅普郡（Shropshire）的刺繡藝術家Amber Griffiths ，十分享受在傳統與非傳統技法間遊走的布藝創作，在其最新系列作品中，能看到她如何從解剖學擷取靈感，以針線鉤織出縝密、寫實卻又溫潤與質地豐富的作品。

事實上Griffiths經常受到自然萬物的啟發，她接受媒體Colossal採訪時表示，當她嘗試轉向非傳統的情人節心型圖騰創作，這個解剖學系列也就於焉展開，她提到：「其實我並非特別喜歡經典愛心形狀的人，所以我想從解剖學的概念去詮釋，應該會更有趣。」因此藉由穿針引線的刺繡技巧，一場沉醉於人體解剖的探索由此發軔。Griffiths創作形式乃是將紗和線構圖在布料的一面，這種方式相較普通織法，讓針能夠靈活地在布料上進出。



Griffiths所研發出的針線技法極富魅力和變化性，讓有機輪廓、層次以及紋理得以完美、綿密且連續地織構。當解剖學是件讓人樂而忘憂的創作，同時也是一件講究苦心孤詣的挑戰性課題時，她就發現了其中的教育性。Griffiths創作前往往要投入大量時間研究特定的人體器官及組織，同時參照至少20至30張圖像，當這位藝術家投入其解剖系列的針黹之工時，還會縫入多種珠子，甚至會加入金屬螺絲素材以摹仿出唯妙唯肖的脊椎。

請繼續往下閱讀...

雖然Griffiths在年輕時便習得了縫紉技術，並於她大學最後一年將刺繡作為假期時的舒壓放鬆之途，但此後她就未曾把針拋諸身後。對此工藝技法十分嫻熟的Griffiths現在也在YouTube上分享她的創作過程，作為那些想學習刺繡卻不得其門而路的學習者一個教學資源。

圖文來源／Colossal

 
 

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