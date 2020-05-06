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紓困首日宜市半天130件！超過年度總數2倍　公所設單一服務窗口

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▲▼宜市公所為免民眾申請紓困奔波多處，6日增設諮詢、受理收件單一服務窗口。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜市公所為免民眾申請紓困奔波多處，6日增設諮詢、受理收件單一服務窗口。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央紓困方案得以讓受新冠肺炎疫情影響生計的民眾稍喘口氣，但申請規定讓人霧煞煞，宜蘭市公所特別於平安順興樓1樓增設單一窗口，讓民眾申請疫情補助免於奔波多處；因受理案件眾多，截至6日中午已超過130件，為歷年年度總案件2倍以上，市公所表示將會盡速審核，請民眾耐心等候。

▲▼宜市公所為免民眾申請紓困奔波多處，6日增設諮詢、受理收件單一服務窗口。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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▲▼宜市公所為免民眾申請紓困奔波多處，6日增設諮詢、受理收件單一服務窗口。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

因應疫情擴大紓困方案啟動單一服務窗口的宜蘭市長江聰淵表示，新冠肺炎疫情使得基層民眾及弱勢族群生活更加陷困，期望擴大急難紓困方案能幫助弱勢民眾，對於各基層公所的承辦同仁這段時間的辛苦予以感謝，並建議中央對基層業務相關承辦人員加以慰問並給予實質性之幫助。

市公所表示，原本急難救助針對收入未達基本生活費1.5倍的中低收入者發放1萬到3萬元，但為了擴大照顧生計受疫情影響的民眾，放寬請領資格，對於基本生活費1.5倍到2倍者發放1萬元。

這次擴大紓困方案作業流程為符合上開核發對象檢附應備文件（存簿或存摺內頁影本或其他證明文件）至居住地公所向里幹事提出申請；並因應這次疫情擴大急難紓困對象，特別增設單一窗口辦理諮詢、受理收件等服務。

行政院「擴大紓困 前進振興」方案，宣布擴大照顧紓困方案核發對象，其中一項是針對「有工作無投保者」，如果符合排富條件，可申請紓困補助金1萬元，符合資格的民眾5/6起，可到各地公所填表申請。

這次擴大紓困對象核發資格為（一）原有工作，因疫情請假或無法從事工作，至家庭生計受困。（二）未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險。（三）未領有其他政府機關紓困相關補助、補貼或津貼；同時為真正實踐紓困目的，會就家戶所得進行審查，申請民眾家戶每人每月最低生活費1.5倍以上未逾2倍者（1萬8千582~2萬4千776元）者，方可同過審查，其中家戶每人每月生活費低於最低生活費1.5倍（18,582元）核發1萬至3萬元；家戶每人每月生活費低於最低生活費2倍（2萬4千776元）核發1萬元。

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