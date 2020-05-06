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Apple開發者大會6/22線上進行　5大作業系統一次更新

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▲▼今年蘋果開發者大會將自6/22起，於線上舉行。（圖／翻攝自Apple官網）

▲今年蘋果開發者大會將自6/22起於線上舉行。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

還記得先前Apple發出聲明指出，今年因為受到疫情的影響，因此2020蘋果開發者大會（WWDC）將在線上舉行；而稍早Apple公佈了WWDC20的確切時程，它將於6月22日起Apple Developer應用程式，以及Apple Developer網站上免費為所有開發人員舉辦年度開發者大會。

在每年的WWDC當中，最吸引人的，莫過於iOS、iPadOS、macOS、watchOS和tvOS等5大作業系統的更新，讓人期盼今年下半年將發表的最新iPhone介面將會換上什麼樣的新面貌。

蘋果全球行銷資深副總Phil Schiller，WWDC20將會是蘋果迄今舉辦過最大、參與人數最多的一次，它將會用虛擬方式聚集全球超過2,300萬名的蘋果開發者們在線見面。

另外，「學生」也是每年WWDC的重點之一，Apple軟體工程資深副總裁Craig Federighi表示，光是2019年的WWDC就吸引了來自37個不同國家/地區的350多名學生開發人員參加。

儘管今年WWDC是以虛擬的方式進行，蘋果還是想要表彰和慶祝世界各地的年輕開發者的創意貢獻。迫不及待地想看見新一代的創新思想家透過Swift Student Challenge，將他們的想法化為現實。

Swift Playgrounds是一款適用於iPad與Mac的創新App，讓學習Swift程式設計語言既互動又有趣。世界各地的學生開發者即日起至台北時間5月18日下午2時59分（太平洋夏令時間5月17日晚上11時59分） 止，可提交參與Swift Student Challenge，參賽作品須為在Swift playground上建構的三分鐘內體驗互動場景，得獎者將獲得一件WWDC20獨家夾克與別針組。

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