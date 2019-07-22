　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

語音助理也有作業系統？美投資機構預測：2020年Apple將推出SiriOS

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲持續增長的人工智慧數據基礎！Siri 活躍用戶超過 5 億。（圖／twitter）

▲有投資機構預測，Apple有可能為了語音助理Siri打造專屬的作業系統SiriOS。（圖／翻攝自twitter）

記者邱倢芯／綜合報導

在今年的蘋果開發者大會（WWDC）當中，官方針對iPad打造了專屬的作業系統iPadOS，讓蘋果的平板電腦更具有獨立性；不過，美國投資機構Mangrove Capital Partners近期發佈了一項有趣的報告指出，Apple有可能為了語音助理Siri打造專屬的作業系統SiriOS。

這項報告預測，Apple將會在明年的WWDC上推出SiriOS，雖然目前尚未能確定SiriOS能夠做些什麼，不過理論上是可以讓開發者直接利用Siri做出不同類型的應用。

有產業人士認為，Apple針對語音助理開發作業系統有其必要性，因為該公司在語音生態系統的表現不如Amazon和Google一樣強大，若是開放開發者直接在Siri進行創新開發，將有助於Apple在語音助理領域中取得明顯的進步。

事實上，Apple在語音助理方面相當努力，Mangrove Capital指出，Apple在近年收購了以隱私為重的人工智慧新創公司Silk Labs，這件併購案顯示出了科技公司反對語音助理缺乏隱私的觀念。因此，若是再開放Siri給開發者進行創新應用開發，將有助於提升Apple在語音助理領域的能力。

根據報告指出，若是2020年Apple真的推出了SiriOS，那麼將可與Amazon的Alexa Skills平台匹敵，因為SiriOS未來將可讓開發者輕鬆實現各種Siri的有趣功能。而針對Siri應用，目前Apple現行的做法是提供開發者SiriKit。

ET快訊
86小舖全台僅剩2家實體門市　明年初全面關閉
對流發展訊號強！北北基17縣市提早大雨特報　氣象局：午後雨勢
老公人呢！她修家中12電器怨「我主修英文」　網：萬能科大畢業

關鍵字：Apple,SiriOS,Siri,語音助理,iPadOS,WWDC

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

語音助理也有作業系統？美投資機構預測：2020年Apple將推出SiriOS

懶人包／實測「LINE訊息查證」秒回覆　5步驟讓你不被騙

iPhone螢幕準備大升級！蘋果計畫搭載120GHz刷新率OLED螢幕

加入「LINE訊息查證」好友　「轉傳」可疑訊息就幫你查證

「LINE訊息查證」平台正式上線　疑似假訊息可以問它

NT-D系統發動！OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

語音助理也有作業系統？美投資機構預測：2020年Apple將推出SiriOS

懶人包／實測「LINE訊息查證」秒回覆　5步驟讓你不被騙

iPhone螢幕準備大升級！蘋果計畫搭載120GHz刷新率OLED螢幕

加入「LINE訊息查證」好友　「轉傳」可疑訊息就幫你查證

「LINE訊息查證」平台正式上線　疑似假訊息可以問它

NT-D系統發動！OPPO VOOC閃充獨角獸鋼彈定製版行動電源開箱

「台中版紀淑如」？中市警小編喊冤：經營臉書1年不到70支嘉獎

南韓籍貨輪航經新加坡海域遭襲　7海盜乘快艇登船施暴搶劫

化療之後手足之痛　中醫能懂能治有良方

中美貿易戰暫緩　國泰金調查：民眾對台股信心大增

「廣告女神」新作點閱逼近百萬　網友狂歪樓：發大財沒

日本玩21天看清男友「關東決定分手」　人妻：結婚前拜託先長期旅行或同居

「信義富邦」最新成交...每坪不到200萬！新鄰居房價僅郭董60%

「陌生靈魂交換」二手書義賣徵書中！收入全捐陳爸「孩子的書屋」

短髮正妹嗆「內湖捷運站出口準備殺人」　網轟想紅警方看到了

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

3C家電熱門新聞

加入「LINE訊息查證」好友　..

「LINE訊息查證」平台正式上..

懶人包一次看／「LINE訊息查..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

台灣之星傳偷改資費合約違約金

OPPO獨角獸鋼彈定製版行動電..

蘋果準備升級iPhone螢幕搭..

蘋果iOS 13釋出Beta ..

比爾蓋茲不解：為何Google..

LINE貼圖下殺至12元　今夏..

彩虹蘋果Logo可望回歸

馬斯克新創Neuralink「..

間諜程式Pegasus再進化！..

「最接近實機」的iPhone ..

更多熱門

相關新聞

蘋果公司：不會對線上醫療App收取30％的「蘋果稅」

近日，針對一些線上醫療服務平台未支付「蘋果稅」而被暫停更新App的問題，蘋果（Apple）公司的回應指出，對包括丁香醫生在內的一些醫療類App進行審查後，已確認它們屬於不需收取佣金的產品。

蘋果iOS 13釋出Beta 4…新功能曝光

重拾高階形象！蘋果印度停售4平價iPhone

蘋果不出手機，改出自駕電動車

法國開徵3％數位稅　Apple、微軟等美國科技巨頭遭鎖定

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

老屁孩硬停專用車位　還狂酸婦孺

快訊／4縣市大雨特報　連2天防午後大雷雨

牧草粉碎機奪命！高大成：痛苦指數直逼最高級

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻被罵爆

女子搭電梯上頂樓脫拖鞋　下秒墜地

證據曝光！李棟旭拍戲拍一半　趕去看101練習生

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面