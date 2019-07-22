語音助理也有作業系統？美投資機構預測：2020年Apple將推出SiriOS

▲有投資機構預測，Apple有可能為了語音助理Siri打造專屬的作業系統SiriOS。（圖／翻攝自twitter）

記者邱倢芯／綜合報導

在今年的蘋果開發者大會（WWDC）當中，官方針對iPad打造了專屬的作業系統iPadOS，讓蘋果的平板電腦更具有獨立性；不過，美國投資機構Mangrove Capital Partners近期發佈了一項有趣的報告指出，Apple有可能為了語音助理Siri打造專屬的作業系統SiriOS。

這項報告預測，Apple將會在明年的WWDC上推出SiriOS，雖然目前尚未能確定SiriOS能夠做些什麼，不過理論上是可以讓開發者直接利用Siri做出不同類型的應用。

有產業人士認為，Apple針對語音助理開發作業系統有其必要性，因為該公司在語音生態系統的表現不如Amazon和Google一樣強大，若是開放開發者直接在Siri進行創新開發，將有助於Apple在語音助理領域中取得明顯的進步。

事實上，Apple在語音助理方面相當努力，Mangrove Capital指出，Apple在近年收購了以隱私為重的人工智慧新創公司Silk Labs，這件併購案顯示出了科技公司反對語音助理缺乏隱私的觀念。因此，若是再開放Siri給開發者進行創新應用開發，將有助於提升Apple在語音助理領域的能力。

根據報告指出，若是2020年Apple真的推出了SiriOS，那麼將可與Amazon的Alexa Skills平台匹敵，因為SiriOS未來將可讓開發者輕鬆實現各種Siri的有趣功能。而針對Siri應用，目前Apple現行的做法是提供開發者SiriKit。