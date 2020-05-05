「防疫也防溺」11大危險水域曝光　中市府：要稽查100次以上

▲▼台中市政府公布11處危險水域，呼籲民眾不要前往。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

炎炎夏日加上即將放暑假，不少民眾和學生都會到海邊或河川戲水消暑，但稍不留神，就會發生溺水憾事，台中市政府積極防疫也要防溺，公布全市11個曾發生過多次意外的危險水域，市府為展現決心，去年稽查91次，今年要稽查100次以上，不聽勸導離開者，最高開罰5萬元。

觀旅局表示，11處危險水域都屬於水流湍急、水域深淺不一、水下岩石多、小迴流區、漩渦、水面平靜而水下為深潭、有暗流及低溫等，民眾戲水時會失去戒心而造成溺水意外，因此每年4月起，都會會同教育局、水利局、消防局、警察局等相關單位，執行不定期聯合稽查、取締與勸導，去年稽查91次，今年預計要稽查100次以上。

觀旅局說明，民眾如果不聽勸導離開，依發展觀光條例可處以1萬至3萬元，如果有收門票等營業行為，則開罰3萬至15萬元。

11處危險水域包括：

1,太平區頭汴坑溪一江橋、蝙蝠洞、仙女瀑布和中埔三、四號橋下方；

2,烏日區烏溪、貓羅溪及大里溪等水域；

3,大肚區大肚溪（高速公路橋下）；

4,東勢區東勢大橋上、下游之大甲溪水域；

5,東勢區沙連溪觀瀛橋附近水域；

6,東勢區大安溪大峽谷水域；

7,新社區及東勢區龍安橋、天福橋等水域；

8,和平區谷關到麗陽段之大甲溪水域、谷關神駒谷溪底之大甲溪水域、天輪電廠下方之大甲溪水域；

9,石岡區石岡水壩集水區水域、石岡水壩上、下游之大甲溪水域；

10,豐原區自埤豐橋經大甲溪鐵橋至后豐大橋下游500公尺處之大甲溪水域、軟埤仔溪水域自角潭路角潭橋起至豐原大道止、葫蘆墩圳水域自大甲溪取水口起至圓環北路止、八寶圳水域自大甲溪取水口起至三豐路止；

11,大安海水浴場。

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