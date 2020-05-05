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台灣大「A1 Box」新影音服務上架　即享HBO、HBO Asia原創影集

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▲《做工的人》正式海報 。（圖／大慕影藝提供）

▲透過台灣大寬頻「HBO GO線上影音服務」，也可欣賞HBO Asia今年首部原創台劇《做工的人》 。（圖／大慕影藝提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣大寬頻今（5）日宣佈，即日起推出「HBO GO線上影音服務」，用戶透過電視介面選單輕鬆訂購，即可享有HBO和HBO Asia原創影集，還有好萊塢強檔電影與紀錄片。

台灣大寬頻表示，「HBO GO線上影音服務」的影音內容，包括獲獎無數且眾多一刀未剪的HBO原創影集，如燒腦神劇《西方極樂園》第三季、史詩鉅作《權力遊戲：冰與火之歌》、奇幻影集《黑暗元素》、艾美獎最佳影集《繼承之戰》、金球獎最佳迷你影集《核爆家園》等；以及HBO Asia多部人氣台劇，像是全亞洲觀眾一致好評的《通靈少女》、第54屆金鐘獎6項大獎作品《我們與惡的距離》；還有完整呈現的《黑道家族》、《火線重案組》、《慾望城市》等HBO原創經典影集。

HBO Asia繼去年以《我們與惡的距離》締造收視佳績後，再次攜手原製作班底，與myVideo共同推出今年首部原創台劇《做工的人》，該劇改編自同名暢銷書，集結李銘順、柯叔元、游安順、苗可麗、薛仕凌等多位實力派演員，共同演繹工地小人物即便面對生活中的各種困境，始終抱持著認命不認輸的樂觀精神。

台灣大寬頻指出，家中有台灣大寬頻A1 Box的數位有線電視用戶，可自由選擇月付99元或年繳999元的優惠價，隨時透過電視享受全新HBO GO豐富的影音內容；已訂購HBO電影套餐用戶再享年繳799元專屬折扣。另外，台灣大寬頻A1 Box全新上架「HBO GO線上影音服務」，即日起訂購年繳方案，就送HBO限量隨行摺疊包。

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