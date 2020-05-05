民進黨彰化主委選舉開戰　許廣東指控現任邱建富「黨庫通內褲」

▲民進黨彰化主委為了手機架，選戰開跑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨縣市黨部主委將於5月24日投票，彰化縣因為1個手機架掀波瀾，候選人許廣東與多名執委共同召開記者會，質疑現任主委邱建富，根本就是「黨庫通內庫」花黨部的錢採購5610個手機座是在為自己設想，對此邱建富昨天也前往地檢遞訴狀並指出，「不要為了黨內選舉潑我髒水，這樣不會讓你們看起來比較乾淨」。

▲邱建富4日上午前往地檢遞狀。（圖／翻攝自邱建富臉書）

民進黨彰化縣黨部現任代理主委洪世延說，經查該手機架作爲社團、社區活動或拜訪時的贈品，乃依據文宣品預算依法製作，與主委選舉沒有關聯，執委會有意見，邱建富已裁示，未外流部份已暫時封存黨部，將等待完成黨職選舉後再行議處。

▲手機架上印有主委邱建富的姓名及連絡電話。（圖／記者唐詠絮翻攝）

許廣東對此表示，邱建富在黨部才爆發行政不中立事件，最近又被檢舉拿黨部的錢買5610份禮品說要送黨員，但很多黨員沒收到，東西到那裡去也説不清楚，難怪執委會擱置該筆預算，許廣東説，邱的問題太多了，實在不適任，並預告將陸續揭露他的問題，讓黨員了解他的惡質行徑。

邱建富昨天上午前往彰化地檢署，為捍衛自己的清白遞狀提告，並在臉書po長文強調言論自由不應如此濫用，公眾人物可受公評但不容抹黑造謠，並懇求大家回歸選舉政策面，不要為了黨內選舉潑我髒水，如果有哪裡做的不好需要改進，甚至有哪裡觸犯法律，都可以去地檢具狀檢舉。

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