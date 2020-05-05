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美國絕對會干預！　解放軍鷹派第一人：武統台灣已準備好「目前時機未到」

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▲▼武統另一選項「讓台灣變死島」！共軍中將：到時想一國兩制已經晚了。（圖／翻攝自環球網）

▲武統議題升溫。（圖／翻攝自環球網）

記者鄭思楠／綜合報導

面對新冠肺炎疫情期間對岸「武統論」升溫，台海兩岸的局勢也趨於緊張。被稱為「中國鷹派第一人」的解放軍退役少將喬良15日撰文指出，中國已做好了隨時武力解決台灣問題的準備，「但目前時機未到，因為美國肯定會干預，這將付出巨大的代價。」

解放軍退役少將喬良4日在微信個人帳戶發表「台灣問題攸關國運不可輕率急進」的文章，內容提到，「因為從島內情勢看，文統無望，只能武統；但台灣問題，不管我們怎麼強調它屬於中國內政，但本質上仍是中美問題，如果沒有美國的深度介入，『台獨』就是個偽命題。」

「雖然我們判斷美基本不會直接武力干預我攻台，但間接干預呢，不是有可能，也不是很大可能，而是肯定會，」他指出，美國明擺著要插手其間且也有此實力，「解決台灣問題的關鍵不在於如何解決台獨勢力，而在於要先解決中美實力對比，也就是說，在中美掰手腕未分勝負之前，台灣問題不可能徹底解決，硬著頭皮解決，也只能做成一鍋夾生飯，讓台灣成為我們背上的沉重包袱。」

喬良分析，中方不應該把此作為頭等大事，若要武統台灣，勢必要動員所有的資源與力量，但中國經濟依賴美元；美國也「肯定會」聯合印太地區的盟軍，利用海空優勢切斷北京在南海的補給線；其他西方國家也可能被美方說服，對北京實施制裁，遏止中國的經濟發展。

「中國的最終目標不是統一台灣，而是實現民族復興的夢想，使所有14億中國人都能過上美好的生活。」他強調，現在的首要任務不是奪下台灣，而是實現「民族復興」的長期目標，在2049年讓中國成為已開發國家，「想武統台灣，除非先解決北京和華盛頓之間的爭議，否則將付出巨大的代價，並且將危及中國實現民族復興的目標。」

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