解放軍海軍投入2核潛艦　可攜16枚巨浪2飛彈射程達7千公里

▲解放軍094A型核潛艦。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

解放軍在23日迎來海軍建軍71周年，消息人士指出，同日有2艘對雷達、聲納和魚雷等系統進行技術升級的094型戰略核潛艦宣布服役，並可搭載16枚射程達7000公里的巨浪-2導彈，大幅增加海軍的軍備實力。

根據《南華早報》（South China Morning Post）報導，解放軍計畫建造6艘升級版的094型核潛艇投入海軍服役，其中4艘已經在2019年4月的海軍建軍70周年服役，剩下這2艘則選在今年投入。

除了094型核潛艦外，解放軍正在開發下一代的彈道飛彈潛艦，也就是096型核潛艦，計畫要解決094型核潛艦在潛航時的噪音過大，在執行遠洋任務時，容易被他國的反潛艦聲納系統探測的問題。美國軍事網站「戰略之頁」曾指稱，096型核潛艦除了大幅提升性能外，可能還會擁有在極地冰層覆蓋下發射飛彈的能力。

五角大廈在最新的中國軍力報告中也指出，096型核潛艦可以搭載24枚巨浪-3導彈，射程可超過1萬公里，屆時包括美國、歐洲、印度和俄羅斯都會在解放軍海軍的射程範圍內。