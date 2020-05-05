中坑派出所長值勤時「主動脈剝離」病逝　同事親友不捨：他很得人信賴

▲台中市警察局東勢分局派出所長吳坤源不幸病逝，享年54歲 。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市警察局東勢分局派出所長吳坤源，2日清晨於所內突然胸口悶痛，告知值班員警後前往醫院就醫，經診斷竟為主動脈剝離，緊急手術後仍不幸病逝，享年54歲。吳在地深耕多年，事必躬親、為人和善的形象深植人心，警界同仁及鄉親接獲噩耗後，均感到相當不捨，警方正全力協助家屬處理後事。

東勢警分局表示，吳坤源於2日清晨7時許起床時突感到胸痛不適，告知值班員警後，即自行騎車至東勢農民醫院就醫，經醫師診斷為主動脈剝離，隨即轉往中國醫藥大學附設醫院進行手術，手術結束後移至加護病房，於同日晚間8時50分許過世。

吳坤源是警察專科學校警員班108期畢業，1985年派至東勢分局服務，2002年升巡佐，後接任新社所、東勢副所長，以及茅埔所、中坑所長，於警界奉獻近35年，即將退休，與妻子育有3女。

吳坤源不幸病逝，享年54歲，家屬傷心欲絕，警界同仁及地方鄉親接獲噩耗後，也深感惋惜，表示「吳是一個很優秀的所長，已在地深耕多年，凡事事必躬親，很得鄉親信賴」，吳突然間離世，讓他們非常不捨。

中坑派出所地處偏遠，所內編制6人，夜間可關門打烊待命，當地居民多以務農維生。警方正全力協助治喪及撫卹事宜。

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