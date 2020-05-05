美國人防疫宅在家　30件商品網購夯賣訂單暴增

▲為防疫待在家，拼圖成了用來打發時間的室內娛樂首選。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者洪菱鞠／台北報導

新冠肺炎在美國大爆發，確診人數超過118萬例，居全球第一，僅管多州陸續放寬防疫禁令，仍有許多人被迫待在家中，疫情不但影響人們的日常生活，也改變了消費行為，最明顯的莫過於電商暴單，甚至導致物流人力短缺；宅在家的美國人都買些什麼，eBay從30件熱銷商品發現6大消費趨勢最夯。

根據eBay分享美國站點熱銷商品數據，因應在家辦公需求，相關設備買氣大增，網路攝影機、顯示器和支架、行動熱點及路由器在網購熱賣，是排名前3大在家辦公設備；而即使是視訊會議或線上聚會，也要注重個人外表形象，宅在家仍要打扮美美，因此帶動染髮劑、指甲護理、電動剃刀等銷量，銷售比去年同期成長1.5～2.5倍。

eBay也指出，宅在家為了打發時間，室內遊戲成為「宅經濟」的主要擔當，娛樂產品成長亮眼，10大熱賣商品依序為：拼圖、虛擬實境頭戴顯示器、乒乓球和球拍、兒童手作工藝、桌遊、電子遊戲、樂高玩具、神奇寶貝卡牌遊戲、書籍、火車模型和裝備。

對於甚麼事情都喜歡自己動手做的美國人來說，隔離宅在家也成就了對DIY的熱情，例如打毛衣、自製蠟燭香皂、整理庭院都排上行事曆，包括家用釀酒器、蠟燭及肥皂製造、園藝和水耕栽培（如庭院柵欄、植物生長燈）、美術用品、針織工具等DIY產品銷售量暴增。

此外，趁機購買家居物品的人也變多了，油漆用品及耗材、空調設備及配件、廚房儲藏及居家收納用品等產品銷售大幅成長，雖然不能外出，但正好有時間能夠改善家居環境，打造更舒適的家。

居家隔離也讓健身用品大受歡迎，重量訓練器材、瑜伽和皮拉提斯器材、健身訓練器材和裝備、高爾夫球訓練輔助器材、有氧運動器材、跳床等銷量驚人，在家照樣可以健身運動。

▲居家隔離不能上健身房，添購健身用品在家運動大受歡迎。（圖／eBay提供）