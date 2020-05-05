哈利梅根將曝「出走內幕」！新書取名《尋找自由》…英王室尷尬了

▲ 哈利王子及夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）3月卸下王室成員身分，遷居美國洛杉磯，不久前更宣布封殺英國4家媒體。外媒爆料，他們將在8月出版新書，闡述兩人的故事與他們離開英國王室的種種，書名更道出他們渴望追求自由的心聲。

根據《紐西蘭先驅報》（New Zealand Herald），英國哈潑柯林斯出版社（Harper Collins UK）4日宣布，將於8月11日出版《尋找自由：哈利與梅根及英國現代王室家庭的形成》（Finding Freedom: Harry, Meghan, and the Making of a Modern Royal Family），並由哈潑柯林斯集團旗下美國出版商Dey Street Books同步在美國出版。

這本自傳由時尚雜誌《哈潑時尚》皇家編輯斯科比（Omid Scobie）及女性雜誌《ELLE》皇家特派員杜蘭德（Carolyn Durand）共同撰寫，目標是捕捉「真正的哈利與梅根」，找出有關他們的錯誤報導的真相。他們取得特別權限，得以和哈利梅根身邊關係密切的人事接觸。

根據亞馬遜網頁上的描述，儘管薩塞克斯公爵及公爵夫人的一舉一動都是媒體焦點，但鮮少有人知道哈利與梅根的真實故事，「《尋找自由》是這對有自信、有影響力且有遠見的夫婦的真實寫照。他們勇於打破傳統，決心開闢一條遠離鎂光燈的新道路。」這本書將揭露他們生活的細節，破除圍繞他們的許多謠言與誤解。

哈利與梅根1月拋下退出王室資深成員的震撼彈，宣布退居幕後並實現財務獨立，在白金漢宮投下震撼彈，也讓家人措手不及。他們的自傳取名《尋找自由》，可見他們渴望脫離王室束縛的心情，出版後勢必引發全球媒體關注，恐怕也將傷害他們與其他王室成員的關係。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。