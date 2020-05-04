國師預言要出大事了？唐綺陽曝下一波「社會震盪」：諸星逆行

▲唐綺陽揭露下一波社會震盪。（圖／唐綺陽官方專屬頻道）



圖、文／周刊王

星座專家唐綺陽在臉書粉專上發文分享5月的重磅星象都將從「中旬」展開，本週算是「重磅轉折」前的暖身，預告「劇情要進入下一篇章了」，今年（1到4月）以來的種種紛擾、突變告一段落，接下來就是等著「發酵、後續」，過去的因，即將要結果、深入、回朔、探討。

唐綺陽在臉書上分享星座運勢週報，表示冥王星早於上週逆行，大家已充分感受到威力，各種「性vs.權貴vs.死亡vs.醜聞」的事件，引發譁然，諸如藝人分手與私生活八卦、網路霸凌、錢櫃火警、精神疾患者殺人判無罪等事件都引發社會議論。

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她還提到「土星、木星也影響社會」，中旬一起逆行顯然會大大凸顯「世局變化」，讓人明顯感到「時代變了、利害關係變了、模式變了、連結方式變了、影響與地位都變了」。土星停滯於水瓶，讓大家對網路環境的改變已深有所感，土星（與火星）演繹出社群力量若被誤用或激化會產生怎樣的專斷與殺傷力，此外，不特定人與國家所組成的「社團、組織」若有失當也將「受到檢視、思考存廢」，過去若是「放」，現在就是「收」，轉折明顯。





▲唐綺陽透露，本週是「重磅轉折」前的暖身，有心人一定嗅得出來「劇情要進入下一篇章了」。（圖／摘自唐綺陽占星幫臉書）

而金星雙子的停滯，徹底、放肆的八卦、亂舞後群魔也就一一現形，徹底的展現文采、溝通表達之力後，也必然得到一波收割，金星逆行雙子讓我們省思八卦的後續、媒體的價值，逆行沈澱後，人心也自有評斷，經歷這番金逆，交友圈的改變勢在必然。

木星也於魔羯停滯，高官貴人們、政府機關們、公司行號們之「態度、形象」也得反轉，必須以新形象示人，或採取新作法，過去若有輕忽大意則被檢討追朔，面對降級或收攤，是下一波社會震盪的原因。

另外，她也表示，本週是「水星金牛最後衝刺」（5/12週二水星進雙子），也是「火星水瓶最後衝刺」（5/13週三火星進雙魚），本週衝著這2顆星的衝刺，必然又是紛擾多事，水星討論金錢、美食、農業、生活品質，對身材、身體的話題也不太避諱。火星則引爆社群能量，更容易帶風向、沸騰、引發眾怒，或是網紅、網軍躁動、霸凌又一波。

最重要的是，逆行讓當前的疫情趨緩，或是人們應對出心得，曾經對未知恐慌的高漲情緒也趨向平緩，我們開始習慣戴口罩、勤洗手、保持社交距離的生活方式，新的「不正常中的正常」開始展開。

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