　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國師預言要出大事了？唐綺陽曝下一波「社會震盪」：諸星逆行

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

唐綺陽揭露下一波社會震盪。（圖／唐綺陽官方專屬頻道）

▲唐綺陽揭露下一波社會震盪。（圖／唐綺陽官方專屬頻道）

圖、文／周刊王

星座專家唐綺陽在臉書粉專上發文分享5月的重磅星象都將從「中旬」展開，本週算是「重磅轉折」前的暖身，預告「劇情要進入下一篇章了」，今年（1到4月）以來的種種紛擾、突變告一段落，接下來就是等著「發酵、後續」，過去的因，即將要結果、深入、回朔、探討。

唐綺陽在臉書上分享星座運勢週報，表示冥王星早於上週逆行，大家已充分感受到威力，各種「性vs.權貴vs.死亡vs.醜聞」的事件，引發譁然，諸如藝人分手與私生活八卦、網路霸凌、錢櫃火警、精神疾患者殺人判無罪等事件都引發社會議論。

請繼續往下閱讀...

她還提到「土星、木星也影響社會」，中旬一起逆行顯然會大大凸顯「世局變化」，讓人明顯感到「時代變了、利害關係變了、模式變了、連結方式變了、影響與地位都變了」。土星停滯於水瓶，讓大家對網路環境的改變已深有所感，土星（與火星）演繹出社群力量若被誤用或激化會產生怎樣的專斷與殺傷力，此外，不特定人與國家所組成的「社團、組織」若有失當也將「受到檢視、思考存廢」，過去若是「放」，現在就是「收」，轉折明顯。

唐綺陽透露，本週是「重磅轉折」前的暖身，有心人一定嗅得出來「劇情要進入下一篇章了」。（圖／摘自唐綺陽占星幫臉書）

▲唐綺陽透露，本週是「重磅轉折」前的暖身，有心人一定嗅得出來「劇情要進入下一篇章了」。（圖／摘自唐綺陽占星幫臉書）

而金星雙子的停滯，徹底、放肆的八卦、亂舞後群魔也就一一現形，徹底的展現文采、溝通表達之力後，也必然得到一波收割，金星逆行雙子讓我們省思八卦的後續、媒體的價值，逆行沈澱後，人心也自有評斷，經歷這番金逆，交友圈的改變勢在必然。

木星也於魔羯停滯，高官貴人們、政府機關們、公司行號們之「態度、形象」也得反轉，必須以新形象示人，或採取新作法，過去若有輕忽大意則被檢討追朔，面對降級或收攤，是下一波社會震盪的原因。

另外，她也表示，本週是「水星金牛最後衝刺」（5/12週二水星進雙子），也是「火星水瓶最後衝刺」（5/13週三火星進雙魚），本週衝著這2顆星的衝刺，必然又是紛擾多事，水星討論金錢、美食、農業、生活品質，對身材、身體的話題也不太避諱。火星則引爆社群能量，更容易帶風向、沸騰、引發眾怒，或是網紅、網軍躁動、霸凌又一波。

最重要的是，逆行讓當前的疫情趨緩，或是人們應對出心得，曾經對未知恐慌的高漲情緒也趨向平緩，我們開始習慣戴口罩、勤洗手、保持社交距離的生活方式，新的「不正常中的正常」開始展開。

更多 CTWANT 報導
香蕉哥哥出道20年「臉蛋超凍齡」！合照女童長大了...他長相「零差異」
31歲小薰「0濾鏡素顏照」大公開！真實膚況現形…網友看傻眼
日本緊急狀態「延長至5/31」！東京、大阪皆列「特定警戒地區」

ET快訊
新北男砍嬤10刀「看她倒地」　隨機拖行路人100公尺：會繼續
處女歡樂組「單穿內褲」熱舞！脫北正妹揭金正恩後宮：如慰安婦
北韓槍擊使用武器曝！阿兵哥只扣一次扳機　南韓哨所秒被擊中4次
火烤始祖「可利亞」和平店將熄燈！最後營業日曝　全台剩2間
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國師預言要出大事了？唐綺陽曝下一波「社會震盪」：諸星逆行

火烤始祖只剩2間！「可利亞」和平店5月熄燈　網看哭了：回憶啊

北宜跑車打滑！女伴下車「凶狠側面照」曝光　網秒懂自撞原因

台南大億麗緻酒店6月底停業　勞資協商251人全數解僱

【英語多益通】台灣被看見！從#TaiwanCanHelp學英文

司法精神病院設置點成最大難題　衛福部：「我家隔壁效應」設在哪都被罵

南投南豐國小新校舍　賽德克圖騰獲綠建築「園冶獎」

油太便宜！汽機車都加95「現在改98加滿」　他好奇會怎樣？老司機曝下場

漁民給3萬、農民只發1萬不公平？　陳吉仲：樣態不一樣

【廣編】台灣農業驕傲！台灣好田香檬原汁榮獲世界品質評鑑金獎

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

打拋肉用九層塔炒＋番茄是死罪！ 泰國人崩潰怒吼...網驚：以前吃錯了

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

國師預言要出大事了？唐綺陽曝下一波「社會震盪」：諸星逆行

火烤始祖只剩2間！「可利亞」和平店5月熄燈　網看哭了：回憶啊

北宜跑車打滑！女伴下車「凶狠側面照」曝光　網秒懂自撞原因

台南大億麗緻酒店6月底停業　勞資協商251人全數解僱

【英語多益通】台灣被看見！從#TaiwanCanHelp學英文

司法精神病院設置點成最大難題　衛福部：「我家隔壁效應」設在哪都被罵

南投南豐國小新校舍　賽德克圖騰獲綠建築「園冶獎」

油太便宜！汽機車都加95「現在改98加滿」　他好奇會怎樣？老司機曝下場

漁民給3萬、農民只發1萬不公平？　陳吉仲：樣態不一樣

【廣編】台灣農業驕傲！台灣好田香檬原汁榮獲世界品質評鑑金獎

桃園G10職聚落「Immortal花藝坊」　用色彩繽紛乾燥花傳送永恆美麗

台南女買不到口罩　一查嚇壞「新竹被狂領3次」…兇手竟是藥局！

《白髮魔女傳》翻拍數十次！張國榮詮釋卓一航無可取代

疫情衝擊營收饗賓餐旅堅持「四不」　總統蔡英文親訪

KIMIKO讚準老公是「保鮮肉」！　第一次見面「慘遭拒絕」…演唱會逆轉變愛情

國師預言要出大事了？唐綺陽曝下一波「社會震盪」：諸星逆行

Jisoo半夜不睡玩動森　SOMI洩姊豪氣付房費！LISA造型公開被嫌棄了

快訊／「床單燃燒」台中住宅爆火警！警消「15mins」撲滅火勢無人傷亡

何如芸母親節見不到兒子曝心聲　《炮仔聲》3女兒輪番「展現孝心」感動她

鄧紫棋爆舊病成隱患！　健檢報告曝光「心肌供血不足」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

黑衣男車廂騷擾「下體狂貼橘裙妹」噁炸！

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

擴大紓困！120萬農漁民可領1萬元補助金

捷運遇吵鬧客！女醫嘆：台男7成都沒路用

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

兩波變天「全台有雨」時間曝光　熱飆37度5縣市亮燈

最快7、8月就能出國？陳時中回應了

「親吻病高燒7天」無藥醫　媽驚：沒親兒子

「超商什麼漲價最有感？」網秒點名這類

YouTuber走下坡！鄉民：最慘的是語言頻道

台北人到台南讀大學「2習慣改變了」　網狂喊+1

北宜跑車自撞！女伴下車「凶狠側面照」曝光

要10包胡椒鹽！老闆做法驚呆網友

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

紓困擴大補助　蘇貞昌：無加保工作者加發「1萬元」現金

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

15歲國中生「戴口罩」跑步猝死！

雲林男被自強號撞成屍塊　一查竟發現「殺妻內幕」

黑衣男車廂騷擾「下體狂貼橘裙妹」噁炸！

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

萬里海灘驚見「露天活春宮」

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

先知瑪莉主唱遭女友爆「約砲、慣性劈腿」

星巴克5月限定2天買一送一

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

更多

最夯影音

更多
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面