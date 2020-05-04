邱國正稱金正恩有病被逼認錯　與洪孟楷互瞪10秒





▲洪孟楷與邱國正互瞪。（圖／翻攝國會頻道）

記者黃巈禾／台北報導

國安局長邱國正日前在立法院備詢，脫口說出北韓領導人金正恩生病了，但金正恩1日現身竣工典禮，引發外界質疑國安局情報錯誤。邱國正4日再到立法院備詢，強調金正恩是事實，對於國民黨立委洪孟楷要求認錯，兩人在質詢台不僅擦出火花，還互瞪對方長達10秒。

洪孟楷表示，上禮拜邱國正在外交國防委員會突然爆出，金正恩確實生病，且立即被報導，幾乎沒有任何一個政府機關單位敢講金正恩有病，「您是看媒體才做出這樣的判斷，還是你是確實有掌握相關情資金正恩領導人確實身體微恙？」

邱國正回應，確實掌握金正恩有病的情資，但這個管道不便談。洪孟楷指出，沒有要討論管道的部分，「您覺得身為一個國安局長，政府單位的一個情報的彙整機關，公開的指或是講出，別國的領導人生病，這樣妥當嗎？」

邱國正強調，因為一直被問，他總要有個答案。洪孟楷再指，不管委員怎麼問，但重點是掌握的情資還有公然說出金正恩有病，邱國正是第一個國家機關證實北韓領導人金正恩有病的，還堅持沒錯，金正恩就有病，「以一個中華民國政府的情報單位的首長去公然的講各國任何一個國家的領導人的身體狀況，而且用『有病』，您覺得妥當嗎？」

邱國正回應，「我今天不妥當的地方就在於委員問了以後，我太直接了當答，所以我現在開始講，委員問任何問題，認為會造成很大紛擾的話，那很簡單，我不作答。」

洪孟楷認為，現在造成紛擾是國際跟國際之間，像蔡英文如果沒公開行程，有其他國家情資單位首長講說蔡英文身體微恙，「您覺得妥當嗎？」

邱國正表示，他並非公然講，而是有人公然問。洪孟楷則說，可以私下講，「國安局不是最喜歡這樣嗎？常常都說這是機密所以都講說『委員這裡不方便說，我私下到您辦公室講』，你們不是最喜歡這樣嗎？為什麼遇到這個事情的時候，你不肯承認自己的錯誤？」邱國正強調，「我沒有錯，我怎麼錯？」、「我會檢討以後怎麼樣回答委員的問題啦！」

洪孟楷繼續追問金正恩近日曝光身影真假，邱國正則回應「你看，你現在又要我講，那我私下再向你報告嘛！」接著，洪孟楷仍將話題帶回，身為國家情報機關首長，公然說其他國家領導人身體有病，是否妥當？

對於邱國正不願承認有錯，洪孟楷拉高分貝反嗆，「奇怪，是我們認知有問題，還是全部大家認知都有問題？今天在這個地方不是公然嗎？後面的媒體不是嗎？」

眼看雙方聲貝拉高，召委立刻以質詢時間到了打斷兩人，並頻頻說「謝謝！謝謝！孟楷謝謝…謝謝邱局長」。而洪孟楷與邱國正並沒有立刻下質詢台，反而狠瞪對方長達10秒，氣氛相當火爆。