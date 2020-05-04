處女歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝！　脫北正妹怒揭「金正恩後宮」：根本慰安婦

▲脫北女孩朴延美（Park Yeonmi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

金正恩神隱時期，外媒曾經拍攝到他的綠皮專列停靠在元山附近，也讓該輛列車再度引起關注。這輛列車又被稱為「歡樂列車」，受國家徵召入選的女孩大多為10幾歲，還得經過「處女鑑定」才能上車作陪。先前曾經出書揭露北韓的脫北女孩朴延美（Park Yeonmi）日前也在推特上爆料金正恩淫亂的私生活，更放上一群女孩穿著清涼跳舞的影片，並形容這些女生的待遇就像「慰安婦」一樣。

朴延美先前曾經出過《為了活下去》一書，講述自己是如何逃出北韓，以及揭露北韓國內的真實情況。她在金正恩出現之後，於2日時發文表示「就如同我說的，金正恩將會活著出現，並向媒體們證明以及所謂的專家講的都是錯誤的。按照字面上來看，直到幾個小時之前，媒體們還在寫關於金正恩99%已經死亡、在接受治療…等報導。」

As I said, Kim Jong Un will come back alive and prove how the media and so called experts how they all have been wrong. Literally until a few hours ago media was writing things like 99% Kim Jong Un is dead. So here it goes.. https://t.co/HvdPACJu2i — Yeonmi Park(박연미) (@YeonmiParkNK) May 1, 2020

隨後朴延美又再發了一則帶有影片的推文寫道，「這些無辜的女性被當作金獨裁者的性奴隸，她們的生活沒有尊嚴。她們被視為『現代版的慰安婦』。作為一名韓國人和女性，看到這些女性的處境讓我感到噁心。」

▲朴延美所釋出影片中的畫面。（圖／翻攝自推特／Yeonmi Park(박연미)）

影片中可以看到，十幾名年紀十分輕的女子上半身穿著露肚的衣服，下半身只套一件內褲，踩著低跟白色高跟鞋，手舞足蹈的在跳舞，而這些女子就是朴延美口中所說的性奴隸。

These innocent women are sexual slaves to Kim dictators and they live without dignity. They are the modern day “comfort women”. It disgusts me as a Korean and woman to see how these girls being treated.. #kimjongun #NorthKorea pic.twitter.com/EPUanRJdCc — Yeonmi Park(박연미) (@YeonmiParkNK) May 1, 2020

金正恩私生活淫亂的傳聞不曾少過，傳聞指出他的專列被稱為「歡樂列車」、「性愛列車」不是沒有原因，據悉這輛列車有20節車廂，能上車服務的女子都是從「歡樂組（Kippumjo）」千挑萬選而出，專門用來滿足金正恩的生理和慾望需求，而這些女性除了得個子高挑、容貌艷美，更得經過「處女驗身」才能入選。

「歡樂組」的組成女子身高普遍都在165公分以上，年齡必須介於14到25歲之間，目前大約有2000人；但金正恩除了愛好青春肉體之外，更有脫北者指出金正恩對女童也很有興趣，歡樂組內有許多連13歲都不到的女孩。