處女歡樂組「單穿內褲」熱舞畫面曝！　脫北正妹怒揭「金正恩後宮」：根本慰安婦

▲脫北女孩朴延美(Park Yeonmi)。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃心瑀/綜合報導

金正恩神隱時期,外媒曾經拍攝到他的綠皮專列停靠在元山附近,也讓該輛列車再度引起關注。這輛列車又被稱為「歡樂列車」,受國家徵召入選的女孩大多為10幾歲,還得經過「處女鑑定」才能上車作陪。先前曾經出書揭露北韓的脫北女孩朴延美(Park Yeonmi)日前也在推特上爆料金正恩淫亂的私生活,更放上一群女孩穿著清涼跳舞的影片,並形容這些女生的待遇就像「慰安婦」一樣。

朴延美先前曾經出過《為了活下去》一書,講述自己是如何逃出北韓,以及揭露北韓國內的真實情況。她在金正恩出現之後,於2日時發文表示「就如同我說的,金正恩將會活著出現,並向媒體們證明以及所謂的專家講的都是錯誤的。按照字面上來看,直到幾個小時之前,媒體們還在寫關於金正恩99%已經死亡、在接受治療…等報導。」

As I said, Kim Jong Un will come back alive and prove how the media and so called experts how they all have been wrong. Literally until a few hours ago media was writing things like 99% Kim Jong Un is dead. So here it goes.. https://t.co/HvdPACJu2i