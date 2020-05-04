學甲台84線驚悚車禍　男自撞護欄遭2大車撞擊斷頭慘死

▲台南市學甲區台84線東向3.6公里處發生死亡車禍，張姓男子當場死亡，現場車體零件等散落一地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區台84線東向3.6公里處，4日凌晨發生1起重大死亡車禍，張姓男子駕駛自小客車自撞護欄後，先後遭張姓、劉姓2位曳引車駕駛人所駕駛車輛撞擊，造成張男當場斷頭慘死，2名曳引車駕駛酒測值為0，學甲分局警方據報交管查處，目前肇事原因及相關責任由檢警調查偵辦中。

據了解，56歲張姓死者駕駛自小客車於4日凌晨3時許，駕車行經台南市學甲區台84線東向3.6公里處，不知何故失控自撞護欄，而車停在外側車道，遭沿台84線東向外側車道西向東行駛，由52歲張姓男子所駕駛曳引車撞擊到張男自小客車，後方另輛54歲劉姓男子駕駛的曳引車也閃避不及而撞上轎車，轎車撞擊後翻覆，車體嚴重受創凹陷破裂，零件散落一地。

台南市消防局據報出動北門、學甲、下營消防分隊消防人員趕往搶援救護，惟消防人員發現張男頭頸遭扭斷倒在內側車道，已當場慘死不用送醫，疑是下車求援遭撞死。而張姓駕駛人所駕曳引車還發生漏油情況，消防人員協助止漏戒護下，未擴大釀災。

台南市學甲分交通分隊案發後馬上派員到場查處，並緊急封閉台84線北門至學甲間東向車道，進行勘查測繪蒐證，及清理現場，一直到上午約7時多才處理完成恢復通車。

警方調查，2位曳引車駕駛人酒測值均為0，目前全案肇事原因及相關責任，由檢警調查偵辦中。

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