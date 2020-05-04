桃園透天民宅惡火夫妻1死1命危　鄰居：凌晨聽到外面有人吵架

▲桃園市龜山透天民宅凌晨惡火造成夫妻天人永隔。（圖／翻攝臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區4日凌晨驚傳透天厝民宅2樓大火，現場濃煙竄出，警消獲報抵達火場灌救，發現屋內有人受困在3樓，緊急救出一男一女，其中屋主女兒游姓婦人救出時昏迷送醫後恢復意識，但女婿林姓男子救出時整個臉都黑了，經送醫後不治，起火原因正由火調人員鑑識中。

▲疑似2樓起火點大量濃煙竄出。（圖／翻攝臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」）

警方調查，凌晨2時許，民眾仍在睡夢中，桃園龜山南上路一處透天民宅2樓傳出火警，消防局派遣33多輛各式救災車輛前往搶救，現場則濃煙竄升，起火點疑似透天厝2樓起火，3樓則2人受困。警消人員迅速衝入火場搶救，被救出的林姓男子整個臉都黑了，經送醫後宣告不治，所幸救出的游姓婦人送醫急救後，逐漸恢復意識。

▲游姓婦人被救起時呈現昏迷，所幸送醫後恢復意識。（圖／桃園市消防局提供）

網友則在臉書「蘆竹南崁資訊大小事分享團」指稱，凌晨2點左右正在睡夢中，一直聽到外面有人吵架，打開窗戶一看原來是火警，並且有人受困3樓，該名尹姓網友也一路ＰＯ文說明搶救實況，但被出的夫妻2人卻一死一傷。首先發現的是火場旁的娃娃機民眾和外勞宿舍，並一度欲拿滅火器衝進救火，因火勢太大無功而返。

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