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金管會尊重「杜英宗遭撤南山董座」　繼任董座陳棠不用面試

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▲▼南山人壽示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽今（30）日召開臨時董事會，更改大股東尹衍樑旗下潤成的法人代表，從前董事長杜英宗改為目前代理董事長陳棠，而董事長一職也由陳棠正式繼任，金管會對此表示，「予以尊重」。

南山人壽今天發布重訊指出，公司董事暨代理董事長陳棠今天辭任公司自然人董事暨代理董事長職務，而南山人壽法人股東潤成投資控股在今天將其法人代表杜英宗改派為陳棠，杜英宗原任本公司董事長職務出缺，經董事會通過推舉陳棠先生繼任董事長。換言之，杜英宗退出董事會並離開南山人壽，儘管未來停權2年期滿，也不會再與董事長職務有所關連。

金管會保險局表示，南山人壽在開會前有告知，由於法人董事更換屬於公司治理的權責，因此金管會予以尊重。

至於董事會通過推舉陳棠為繼任董事長是否要面試，保險局指出，當初他任代理董事長時，已用董事長的標準進行審查，也面試通過了。換句話說，陳棠不須再面試一次，但仍得待金管會核准生效。

南山人壽斥資百億元的境界系統上線後，不斷出現保單停效、投資型保單下錯單等情況，金管會在2019年9月17日重罰3,000萬元，更下令董事長杜英宗停職2年，同時也停止販售投資型保單相關業務，直到系統完善為止。

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