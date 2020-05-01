綜所稅申報要注意　這4種保險費不能列舉扣除！

▲5月報稅季開跑，專家提醒，若選擇採用列舉扣除額方式申報，注意4種情況無法列舉扣除人身保險費。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的報稅季節又來了，民眾申報個人綜合所得稅時，若選擇採用列舉扣除額方式申報，專家提醒，要保人與被保險人若不在同一申報戶、非扶養的直系親屬等4種情況，則無法列舉扣除人身保險費。

今年報稅截止日除了延長至6月底，財政部也釋出綜合所得稅新制申報5大重點，首先是增訂長照扣除額，只要符合衛福部公告「須長期照顧之身心失能者」，每人每年可定額減除12萬元，並追溯自108年1月1日施行，但須注意排富條款。

第二，薪資扣除額擇優二選一，薪資扣除額不只有固定的20萬元，也可選擇用憑證核銷「薪資必要費用」來扣除。

第三，調高基本生活費，每人金額從17.1萬元調高為17.5萬元，基本生活費所需費用比較基礎項目為「免稅額、標準（或列舉）扣除額與身心障礙、教育學費、幼兒學前、儲蓄投資及長期照顧特別扣除額」7項。

第四，同婚合法化，同性伴侶第一次可合併報稅；第五，放寬受扶養親屬「無謀生能力」認定標準。

元大人壽提醒，民眾申報個人綜合所得稅時，若選擇採用列舉扣除額方式申報者，別忘了其中有一項是人身保險費，每人每年額度為2萬4,000元，而全民健康保險費，包含一般保費及補充保費則不受2萬4,000元扣除額的限制，可單獨全額列舉。

針對列舉扣除額中的保險費，其中壽險、健康險、傷害險、年金險等人身保險，或勞保、就業保、國保，以及軍公教保險都是可列舉扣除的項目，民眾申報時，原則上可不附保險費的繳納證明文件。

不過，元大人壽提醒，有4種情況的保險費是無法列舉扣除，第一種為非納稅義務人、配偶或受扶養的直系親屬的保險費；第二，要、被保險人非同一申報戶；第三，非人身保險費；第四，未經核准在台銷售的境外保單等。

此外，元大人壽也提及，已領取保險理賠的醫療費用或財產災害損失，因已從保險獲得補償，就不得再列舉扣除。