3代行醫背景曝！名醫賴文德女兒火場中「最後遺言」　一家五口相擁葬火窟

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市三民區一間透天厝3日發生嚴重火災，造成高醫前院長賴文德的女兒、女婿與3名孫子共5人死亡。賴文德前院長身為心臟醫學權威，行醫多年拯救過非常多人，更是百大良醫代表，不過一場火警帶走他5名親人，消息曝光後熟識他的親友相當心疼，除了替死者祈福外，也希望他能振作起來。

高雄市消防局3日清晨接獲報案，三民區一處透天厝發生火警，他們趕到現場後先救出賴文德夫婦，但賴文德的女兒、女婿及3名孫子均受困火場，經搶救後在4樓臥室發現5人，但5人皆已失去呼吸心跳，儘管緊急送醫仍宣告死亡，5人死因均為「嗆傷」致命。

▲賴文德妻子接到仍在火場中的女兒電話，電話中對方表示「煙太大了，下不去」。（圖／地方中心翻攝）

現場鄰居轉述，屋主賴文德醫師是心臟科權威，住在大連街已經快20年，火災發生的時候，賴文德老婆接到受困4樓的女兒賴韋安電話，電話中對方表示「煙太大了，下不去」，還要賴文德2人趕緊逃生，這通電話也成了母女之間的最後通話。

據悉，66歲賴文德醫師是心臟科專家，專長在於心肌梗塞、心導管以及心律調節器放置治療等，曾經擔任高醫副院長6年，2012年起接任高醫院長，2017年被延攬出任高雄市立聯合醫院院長，時任高雄市長陳菊還特別出席院長交接儀式，稱讚他是心臟醫學權威、百大良醫代表。

▲賴文德醫師的女兒、女婿與3名孫子5人喪生火窟。（圖／記者吳奕靖攝）

賴文德從醫多年救人無數，像是陳菊2007年發生中風情形時，當時就是他擔任主治醫師。他出生自醫生世家，父親是留日醫師、母親是牙醫師，他年輕時赴美留學後回國行醫，婚後與妻子育有1子2女，子女3人也均從事醫生職業，從父母到子女三代醫生世家。

附近鄰居透露，賴文德平時做人親切、待人非常和善，如今賴文德一家遭逢巨變，讓熟識他的人都感到難過。一名住在賴文德家對面的雜貨店老闆傷心說，自己這一條命就是賴文德前院長救的，他會祈福上天希望賴文德一家可以活下來，可惜5人送醫搶救後仍宣告死亡。

現場消防隊指揮官陳明桐表示，起火位置大概是在3樓往上竄燒，因屋內正在內部裝修，加上鐵窗阻隔，濃煙無法及時散出，所以讓搜救過程產生難度。前進火場搶救的消防人員表示，屋內受困的5名人員躲在屋內緊緊抱在一起，場面令人鼻酸。