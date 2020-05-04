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「暫時停止旅行」並非永久的決定　而是一種自我對話的狀態

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某天在Instagram上逛到插畫家 Lanfang Lin 的作品，細膩又溫潤的配色，講述著自己與旅行之間的關係。即使最近「暫時停止旅行」，她卻仍能透過筆觸把旅途的風景畫下，把最喜歡的風景搬回心裡。

Lanfang Lin喜歡旅行，因此熱愛用色彩與線條交疊出微抽象與想像的奇幻景緻。對於她來說，旅行與閱讀是人生內重要的兩件大事，尤其是旅行。這篇文章她想說的是「暫時停止旅行」並不是一種永久的決定，而是一種此時此刻的狀態。

如果可以一直一直保持在旅行的狀態，對她而言是最幸運的一種狀態了。只不過總有那麼一些時候，可能是個人因素、家庭理由、工作需求，甚至是社會或全球性的議題，導致不得不做出暫時停止旅行的決定。因此在這樣的日子裡，她想：「不如就趁這段時間，回頭重新品味一下過去的旅行，重新記得那些曾經因為旅程的繁忙、行程的緊湊而忽略的美好細節。」

請繼續往下閱讀...

▲蒙娜麗莎和她的手機粉絲們，法國羅浮宮，2019.04

於是有點像記憶回溯的計劃，Lanfang Lin會慢慢畫著每個造訪過的地方，呈現的內容可能有點私人視角，或是想像，也不一定保證會有旅行資訊上的經典照片或景色，畢竟她比較抱持著旅行是透過想像還有體驗堆積出來的日常。

雖然回憶很幸福，但偶爾難免會感到失落，畢竟回憶總還是由思念組成的，對吧？於是，Lanfang Lin有點擔心接下來的這趟旅程可能會有很多寂寞的時候，所以她正把美好的旅途紀錄成一系列的作品：《暫時停止旅行》，同時邀請讀者也陪她走一段，或是也跟她分享一段旅遊日常，正讀著文章的你說好不好呢？

圖文來源／Lanfang Lin

本文經 FLiPER 授權刊登
原文出處／「暫時停止旅行」並非是永久的決定，而是一種自我對話的狀態 

（完整文章請看城市美學新態度

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