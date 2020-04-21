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在遼闊地景上的遺世小屋：Darya Shnykina以夢想構築寂靜風景插畫

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「黃昏將近時，我從島的高處下來，信步來到湖邊，坐在某個隱蔽處的沙灘上；濤聲陣陣，湖水翻騰，吸引住我的情思，驅除了我心頭因別的事引起的激動，使我整個心思沈浸在柔美的遐想之中。」

「霍樂威爾田園的真正迷人之處，在我看是：它的遁隱之深，離開村子有兩英里，離開最近的鄰居有半英里，並且有一大片地把它和公路隔開了；它傍著河流，據它的主人說，由於這條河，而升起了霧，春天裡就不會再下霜了，這卻不在我心坎上；而且，它的田舍和棚屋帶有灰暗而殘敗的神色，加上零落的籬笆，好似在我和先前的居民之間，隔開了多少歲月⋯⋯」

請繼續往下閱讀...

盧梭在瑞士聖皮埃爾島寫就的《一個孤獨漫步者的遐想》及在瓦爾登湖畔的《湖濱散記》，都有其離群索居、與世隔離的小屋生活描寫，這在今日疫情蔓延、大夥想方設法保持距離的時刻，更是引人嚮往。

來自俄羅斯莫斯科的插畫家Darya Shnykina，在看了介紹不同地表上各式小木屋模樣的書籍《Cabins》後，遂想像在山丘、森林、原野間，在起霧的清晨、嶄亮的夏晝、昏黃的月下或飄雪的夜裡，有棟獨立的永續住宅、高山小屋等模樣各異的理想家屋坐落其中，於是以畫筆形構了《Places I’d Love To Live In》系列插畫。

圖片來源／Bēhance

（完整文章請看城市美學新態度

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