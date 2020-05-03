每天喊減肥還65kg！公務員追妹失敗羞辱：一個人吃一個部隊鍋

▲翁男嗆小美可以一人吃完整個部隊鍋。（示意圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北一名翁姓公務員日前參加受訓時結識女同事小美（化名），追求失敗後竟自創Line群散播誹謗言論並PO出對方素顏照，讓小美不甘受辱提告。台北地院依加重誹謗罪判翁男拘役70日，可易科罰金7萬元，翁不服上訴，二審維持原判決。

判決指出，翁男2017年至移民署受訓時，苦追近7個月卻被同事小美拒絕，竟在同年8月自創小美的假帳號，將100多名同期同事拉近Line群組，在內部毀謗並PO出小美生活照。

期間，翁男在臉書社團以同樣的手法PO文，「這個腦袋有問題的小女孩，製造一些不正確謠言構陷同學，說有學員糾纏她，還在LINE群組中散播」、「附上素顏照供大家確認，跟此人不要太過深入交往，害人的X人」、「平日在其他人面前裝不吃飯，假日都是去吃大餐，每天在喊要減肥，體重永遠逼近65公斤，一個人可以吃一個部隊鍋，虛偽矯情」。

▲翁男嘲笑小美65公斤，還將對方的素顏照PO網。（示意圖／取自免費圖庫Shutterstock）



小美事後得知，氣的提告。台北地院一審考量翁男有悔意，但其行為導致小美名譽受損，依依散布文字、圖畫誹謗共兩罪，各判處拘役50日，合併應執行刑期為拘役70日，得易科罰金7萬元。

翁男不服上訴，請求無罪判決。據《自由時報》報導，二審法官認為翁漠視小美名譽，且仍未和對方和解，因此維持一審判決確定。

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