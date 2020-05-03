WHA「5/18線上會議」台灣有望挺進　衛福部：今年國際支持聲浪更高！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

世界衛生大會（WHA）將在5/18線上舉行，每年都會率團到日內瓦爭取參與的衛福部長陳時中今也表態「要讓國際看到台灣在COVID-19上的防疫成果」。而衛福部國際合作組劉麗玲技監也透露，有把「部長信函」交給外交部，各國今年支持台灣參與的聲浪也比往年高。

陳時中今（3）日在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，「這次大家都看到台灣了」，已經有準備相關資料，外館也會協助推動，台灣必須拿出東西給國際看，所以這段時間所有的防疫決策都會整理出來，要用「實際例子」讓國際看到台灣的防疫模式。

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儘管台灣多次被阻擋參與WHA，陳時中依然每年都率團到日內瓦替台灣發聲，積極爭取參與；而今年恰巧碰上COVID-19肆虐全球，在多國被疫情吞噬的情況下，台灣卻闖出超優防疫成果，成了全球關注的「防疫模範生」，陸續被美國等多國公開稱讚，並屢次在世界衛生組織的會議上提及「TAIWAN」，因此今年也似乎看見了參與WHA的曙光。

因疫情未停，WHA將在5/18舉行線上會議，國人也相當關注台灣是否爭取到參與機會？對此，劉麗玲表示，目前已經有把部長信函交給外交部，外交部會交給外館，信函內容大概是強調「台灣對全球衛生安全的貢獻、COVID-19的防疫成果」等。但她也透露，目前還沒收到WHA的回信。

但由於台灣在COVID-19的防疫成果超群，的確像陳時中說的「這次被看見了！」劉麗玲透露，今年支持台灣參與WHA的聲浪比往年高，這段期間也陸續和美國、歐盟和以色列視訊會議，很多邦交國也都在替台灣爭取。

而每年台灣爭取WHA都會有口號，今年因為COVID-19疫情，台灣穩定控制疫情後，也開始捐贈防疫物資，因此口號也改成「Taiwan is helping」，希望國際更能看見台灣的貢獻。