「超商什麼東西漲價最有感？」鄉民秒點名這類　狂嘆回不去：不如買早餐店

▲網友好奇問「超商什麼東西漲價最有感？」引發熱論。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

超商的食品常常推陳出新，近年還跟各種知名餐飲品牌推出聯名餐點，口味相當多元。不過先前就曾有網友認為，買超商食品份量少又貴，讓不少人深有同感。現在有人就在PTT的Gossiping板上表示，他看到一根原味熱狗現在要33元，直呼「好想回到20元的年代喔！」忍不住問卦「超商什麼東西漲價最有感？」

這位網友表示，他到某一間超商，發現原味熱狗一根就要33元，「記得之前不是才漲到30元嗎？還是我記錯了一直都是33元？好想回到20元的年代喔！」最後也好奇問其他人，「那麼什麼東西漲價最有感呢？有沒有八卦」

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看到貼文後，其他人紛紛留言，「大亨堡吧？以前28」、「微波便當啊！漲超兇」、「麥香吧，記得大學買過20塊的盒裝」、「飲料最誇張，有些快翻倍漲了」、「漲後就不會回去了，國際價格是啥，反正你們都買單」、「大碗涼麵我記得10幾年前是28，因為便宜當時常吃，後來32、35（？）……變到49，好一陣去看已經破50。」

最多人有感的則是小資族最愛的早餐類，「飯糰早餐類，以前吃粗飽，現在同價錢不如買早餐店」、「三明治吧，愈來愈貴，料愈來愈省，早餐店比較划算」、「三明治跟飲料的搭配啊」、「三明治超貴」、「御飯糰以前才10元」、「麵包……除了基本款25。後面新推的越來越貴」、「麵包、御飯糰。」