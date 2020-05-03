豬揚戀「逆風發文」被罵爆！鄧惠文緊急關版…師大教授力挺：和我一起感到光榮吧

▲豬揚戀分手，鄧惠文逆風發文被罵爆。（圖／翻攝自鄧惠文臉書、周揚青IG）



記者柯振中／綜合報導

豬揚戀告吹後爆出許多醜聞，小豬羅志祥更被女方揭露「渣男行徑」，引發網友撻伐，當時精神科醫師鄧惠文逆風發文，更是被罵爆，緊急關閉臉書。對此，師大教授郭葉珍卻說，黑歷史能讓人變得更好，「和我一起感到光榮吧！」

郭葉珍在臉書粉專上貼出一段對話經過，是學生稱讚老師「好有勇氣」，敢把黑歷史說出來，但他認為，並非因為具有勇氣，敢把黑歷史說出來，「所謂有勇氣是『即使會感到丟臉還站出來說。』」

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▲豬揚戀毀滅式分手，鄧惠文逆風發文被罵到關版。（圖／翻攝自微博）



不過，郭葉珍指出，她並非具有勇氣，而是不為黑歷史感到丟臉，「我會把自己黑暗的經驗說出來是因為：我深信每個人都是在曾經壞掉，復原，壞掉，再復原的過程中成長。我需要掉到泥淖裡爬出來，才知道如何幫助你從泥淖裡爬出來。父母需要自己掉到泥淖裡爬出來，才知道如何幫助孩子從泥淖裡爬出來。」

她從不為自己曾經壞掉感到羞恥，而是為成功復原感到自豪，「因此我不是用我的勇氣來說我的黑歷史，我是用我的愛來說我的黑歷史。」她也提到，希望能以此回應「起底鄧惠文醫師有黑歷史」的人，也分享給被羞恥感、罪惡感折磨的人。

郭葉珍強調，黑歷史會讓人變得更好，也會因為曾經自助，能夠有效幫助人脫離黑暗，「和我一起感到光榮吧！」

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