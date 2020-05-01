殺警案判無罪　洪孟楷批執政黨：修警械使用條例不像黨產條例積極

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委洪孟楷1日在立法院國是論壇，針對嘉義法院一審判決殺害李承翰員警的兇嫌無罪一事，直批執政黨在兇殺案後宣稱要檢討、修法《警械使用條例》，但至今卻仍擱置法案。

▲國民黨立委洪孟楷1日出席立法院國是論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

鐵路警察李承翰去年7月處理台鐵逃票事件，不幸遭到鄭姓男子卻持刀刺死。結果嘉義法院昨天判決指出鄭嫌犯案當下受「精神問題」影響，因此無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年，不過這結果引起外界砲轟，連朝野也呼籲上訴。

「絕對無法接受」。洪孟楷表示，這項判決引發輿論撻伐，讓人認為台灣司法公信亮起紅燈，「為什麼台灣的司法判決，永遠讓大家覺得這是犯罪者的天堂，是被害者的地獄呢？」同時，這結果也讓部分外界人士質疑有無違反比例原則，「如果可以殺害一位正在值勤當中、身穿制服的員警，都還能夠無罪的話，那我們想問，到底誰會有罪？」

洪孟楷解釋「社會不是對於精障者沒有包容心」，而是有太多案例都是用精障的藉口逃避刑責；再者，過去20年來每次發生類似事件時，輿論都會要求、檢討警界的《警械使用條例》，而當時李承翰罹難後，政府也信誓旦旦承諾會修正、檢討該項法案，但是幾個月過去了，「不禁要問現在執政的政府，為什麼你們想要過的法案可以3天、5天、一個月、兩個月，最快速度用國會多數的優勢，就能讓它通過，但是不想推動的、不在乎的，持續讓它待在那邊」。

洪孟楷直批，如果執政黨處理《警械使用條例》的方式有像處理《黨產條例》一樣積極，「今天還會有這樣的事發生嗎？」不要等到下次憾事發生時才要推動。