　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

殺警案判無罪　洪孟楷批執政黨：修警械使用條例不像黨產條例積極

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委洪孟楷1日在立法院國是論壇，針對嘉義法院一審判決殺害李承翰員警的兇嫌無罪一事，直批執政黨在兇殺案後宣稱要檢討、修法《警械使用條例》，但至今卻仍擱置法案。

▲國民黨立委洪孟楷1日出席立法院國是論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷1日出席立法院國是論壇。（圖／記者屠惠剛攝）

鐵路警察李承翰去年7月處理台鐵逃票事件，不幸遭到鄭姓男子卻持刀刺死。結果嘉義法院昨天判決指出鄭嫌犯案當下受「精神問題」影響，因此無罪，並以50萬元交保、強制就醫5年，不過這結果引起外界砲轟，連朝野也呼籲上訴。

「絕對無法接受」。洪孟楷表示，這項判決引發輿論撻伐，讓人認為台灣司法公信亮起紅燈，「為什麼台灣的司法判決，永遠讓大家覺得這是犯罪者的天堂，是被害者的地獄呢？」同時，這結果也讓部分外界人士質疑有無違反比例原則，「如果可以殺害一位正在值勤當中、身穿制服的員警，都還能夠無罪的話，那我們想問，到底誰會有罪？」

洪孟楷解釋「社會不是對於精障者沒有包容心」，而是有太多案例都是用精障的藉口逃避刑責；再者，過去20年來每次發生類似事件時，輿論都會要求、檢討警界的《警械使用條例》，而當時李承翰罹難後，政府也信誓旦旦承諾會修正、檢討該項法案，但是幾個月過去了，「不禁要問現在執政的政府，為什麼你們想要過的法案可以3天、5天、一個月、兩個月，最快速度用國會多數的優勢，就能讓它通過，但是不想推動的、不在乎的，持續讓它待在那邊」。

洪孟楷直批，如果執政黨處理《警械使用條例》的方式有像處理《黨產條例》一樣積極，「今天還會有這樣的事發生嗎？」不要等到下次憾事發生時才要推動。

ET快訊
快訊／夏如芝當媽了！　懷孕4個月女兒高挺鼻曝光
恐怖慎入！烏克蘭女子全裸逛街　手中拿一顆少女斷頭
iPhone12新機售價最新爆料！　2萬元有找
快訊／殺警案判無罪　蔡英文：支持檢方依法上訴
快訊／宜蘭縣長宣布：停辦「2020宜蘭國際童玩節」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

補助因疫情卡關...陳瑩力促原民假牙補助「回溯至今年1月1日」

新北國小師對童鎖喉施暴　侯友宜下令：從嚴處理絕不寬貸！

殺警判無罪　侯友宜：判決不符社會期待　未來要付出代價

鐵路殺警案嫌判無罪　賴香伶籲建立司法精神病院專責體系

蔡壁如臉書出賣「助理走光圖」：祝大家勞動節快樂

災前都合格、災後17家業者遭停業　北市：普查、抽查強度不同

殺警案判無罪　蔡英文支持檢方依法上訴

打台北1999問紓困竟被轉勞動部　黃珊珊：感到詫異

被指李佳芬下指導棋！韓國瑜怒轟「缺德」　反擊罷韓：你們忘不了權力甜美滋味

殺警案判無罪　洪孟楷批執政黨：修警械使用條例不像黨產條例積極

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

易烊千璽溫暖嗓《後來》好治癒　直播唱《你曾是少年》送給職場年輕人

補助因疫情卡關...陳瑩力促原民假牙補助「回溯至今年1月1日」

新北國小師對童鎖喉施暴　侯友宜下令：從嚴處理絕不寬貸！

殺警判無罪　侯友宜：判決不符社會期待　未來要付出代價

鐵路殺警案嫌判無罪　賴香伶籲建立司法精神病院專責體系

蔡壁如臉書出賣「助理走光圖」：祝大家勞動節快樂

災前都合格、災後17家業者遭停業　北市：普查、抽查強度不同

殺警案判無罪　蔡英文支持檢方依法上訴

打台北1999問紓困竟被轉勞動部　黃珊珊：感到詫異

被指李佳芬下指導棋！韓國瑜怒轟「缺德」　反擊罷韓：你們忘不了權力甜美滋味

殺警案判無罪　洪孟楷批執政黨：修警械使用條例不像黨產條例積極

看準花蓮房價會跌！他預估「15年後再買」可省12萬…網揪盲點：機能會更差

澳媒：陳時中投書發聲後　澳洲支持台灣「重返WHO」！

疫情後陸網友最想去這！　武漢力壓北京、上海奪魁

SBL／年度頒獎典禮登場　蔣淯安挑戰史上第4人雙料MVP

吳景欽／精神障礙者可否判死刑

報稅季到！　專家手把手教4大房屋相關節稅技巧

補助因疫情卡關...陳瑩力促原民假牙補助「回溯至今年1月1日」

上工第二天慘被活埋13小時亡！見妻滿身泥巴...他淚崩：來不及辦勞健保就走了

新北國小師對童鎖喉施暴　侯友宜下令：從嚴處理絕不寬貸！

快訊／夏如芝當媽了！　懷孕4個月女兒「小芝麻」高挺鼻曝光

無聊情侶驗DNA驚見「恐怖血脈」 女友嚇到分手....男PO網求挽回

政治熱門新聞

殺警案判無罪　蔡英文支持檢方依法上訴

快訊／國安局證實：金正恩生病了

被指李佳芬下指導棋！韓國瑜怒轟「缺德」

殺警無罪掀眾怒！　綠委籲修法「淘汰恐龍法官」

快訊／殺警案判決打擊警察士氣 徐國勇：協助家屬絕對依法上訴

石碇國小特教生遭師「鎖喉」畫面曝光

殺警無罪！律師不滿「一句話」突破盲點

國民黨200字怒轟殺警案法官：平行世界！

新北特教生多次遭師施暴　教育局下令教師立即停職

陳以信批蔡英文才是最該為269旅輕生案負責的人

有聲音！唐鳳「抬棺」討黨產　釣出本尊「罷氣留言」

財經專家：金已經死亡、中韓邊境駁火

罷韓投票倒數疑爆粗口　關鍵畫面曝！

韓國瑜罷免答辯書曝光　親自操刀談心路歷程

更多熱門

相關新聞

殺警判無罪！精神科醫遭罵爆…粉專PO「關鍵數字97%」力挺

殺警判無罪！精神科醫遭罵爆…粉專PO「關鍵數字97%」力挺

去年7月鐵路勇警李承翰遭到鄭男狠捅身亡，一審法官認定他患有思覺失調症因此判處無罪，必須強制就醫5年，消息曝光震驚各界，鑑定醫師沈正哲甚至遭到社會撻伐，他反駁，若民眾有意見，應該嘗試改變司法，而非責備依照專業做出判斷的法官、醫師。對此，醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》也PO出「關鍵數字97%」力挺醫師，「他根本不覺得自己有問題、不覺得自己有生病。」

殺警獲判無罪　法院回應了

殺警獲判無罪　法院回應了

快訊／檢方上訴上訴提5理由駁：兇嫌未喪失辨識能力

快訊／檢方上訴上訴提5理由駁：兇嫌未喪失辨識能力

見過李承翰父母　精神科醫師：他們很可憐

見過李承翰父母　精神科醫師：他們很可憐

女法官被起底「曾判殺人魔死刑」

女法官被起底「曾判殺人魔死刑」

關鍵字：

洪孟楷李承翰警械使用條例黨產條例

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青閨密驚人背景起底！

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

忍住不上床就有300萬入袋！

周揚青首露臉：我好像瘦了！毀滅分手羅志祥7天曬甜笑

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

鎮停車場工地坍塌　清晨發現女工身影

見過李承翰父母　精神科醫師：他們很可憐

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

買嵜吐司拿到120個果醬　一攤收據傻了

更多

最夯影音

更多
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面