N號房手法！噁男用變聲器騙拍「內衣照」　正妹應徵外拍美模墜陷阱

▲噁男用N號房手法，使用變聲器誆騙求職正妹拍下內衣照後進一步威脅拍裸照，(圖／達志示意圖)



記者陳豐德／新北報導

新冠肺炎疫情肆虐，部分行業為度過困境，共體時艱裁員減薪，許多人因此被迫家中待業，新北市一名待業正妹在家中玩交友軟體，卻遇到色狼，對方用變聲器佯裝女聲，誆稱自己是攝影師，公司徵美模拍照，錄取後可獲高薪，女子正好在找工作，一時不察，穿著內衣與對方視訊遭截圖，轄區板橋警方已介入偵辦中。



據了解，這名20餘歲大學剛畢業的吳姓女子，長相姣好，但因為受到疫情影響，求職屢屢碰壁，近日她在家中用交友軟體AZAR，認識一名「女網友」雙方相談甚歡，對方告訴她公司在徵外拍女模，女子剛好符合條件，但要進一步視訊才能順利錄取。



女子因為求職不順，好不容易有工作機會，加上看到對方的大頭貼是女生，深信不疑，於是穿著內衣與對方視訊，又提供通訊軟體Line給對方，雙方天南地北聊天，沒想到翌日竟又要求女子脫衣視訊，女子覺得怪怪的，於是提出質疑，這時對方突然翻臉，恫嚇她說手上已有上次截圖穿內衣的不雅照，要求她配合。



但女子也非常強硬回復，一旦照片流出一定報警，這時對方又放軟身段說，如果配合會把照片刪除，但此時女子卻聽到對方一邊傳來男生聲音，她大驚失色，質問對方為何有男聲。對方這才坦承自己根本是男的，因為喜歡她才會用變聲器假裝女聲，方便親近。女子聽了氣憤不已，立刻將對方封鎖，同時向警方報案，目前員警也循線追查這名男網友身分，將通知到案說明。



板橋警方呼籲，網路上許多可下載的變聲軟體，可輕易讓人「變男聲變女聲」，隨心所欲，加上現在許多人大頭貼都是盜用俊男美女照，因此在交友過程中，對方身分是男是女無從判斷，奉勸交友過程中，不要任意與陌生人開啟視訊，甚至傳送私密照片，否則很可能遭截圖散布不雅照，後悔莫及，而散播不雅照也涉及刑法235條「散布猥褻物品罪」，可處二年以下有期徒刑，拘役或科或併科九萬元以下罰金。

韓國日前爆出N號房事件，主要嫌犯在網路上利用打工為藉口，吸引少女提供性感照片並取得個資威脅，眾多少女被迫拿刀自虐、針穿乳頭、以刀或剪刀等危險物品自慰、與兄弟亂倫，甚至將毛毛蟲放進下體，拍成性虐待影片。主謀再將影片分類，提供不同等級會員觀賞，會員數保守估計高達至少 26 萬人。

▼噁男騙拍求職正妹裸照不成後，向對方聲稱已經喜歡上她。（圖／記者陳豐德翻攝）



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