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美國海軍建議發放「私掠許可」　中國國防部：這是海盜行為

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▲▼中國大陸國防部發言人吳謙4月30日下午召開例行記者會。（圖／翻攝自中國國防部網站）

▲中國大陸國防部發言人吳謙。（圖／翻攝自中國國防部網站）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國海軍研究所刊登的一篇文章指出，面對中國龐大的商船隊，與美國相比呈現極大的落差，因此建議政府應該要簽署私掠船授權委任書，以對抗中國的海上力量。對此，中國國防部新聞局局長兼發言人吳謙在記者會上表示，美軍的私掠許可，其實就是海盜行為，是國際法明文禁止的犯罪活動，必將遭到國際社會的共同反對和嚴厲打擊。

根據美國海軍的報告，截止到2018年，中國在全球商船隊中有2112艘船，而香港又有2185艘，再加上約2500艘龐大的遠洋漁船隊，而美國就只有246艘商船。

吳謙指出，人類社會發展到今天，還有人在鼓動海盜行為，還有刊物將之公然發表，其背後的強權思維和叢林法則，值得國際社會高度警惕。

美軍近期進入南海動作頻繁，今年4月有記錄到的次數為13次，最近一次是在4月30日上午，一架EP-3E電偵機接近南海、台海一帶，此外也與澳洲皇家海軍在南海共同進行軍事演習。

對此，有記者針對這個問題向國防部提問。吳謙表示，對於美澳軍隊動向保持密切關注和高度警惕。一段時間以來，美澳等一些域外國家在南海頻繁開展軍事活動，強化軍事存在，這種做法不利於南海的安全穩定，「我們對此是堅決反對的」。

吳謙也強調，事實一再證明，美方是南海軍事化的最大推手，是地區和平穩定的麻煩製造者。中國人民解放軍始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅決維護地區和平穩定與繁榮。

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