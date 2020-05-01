大陸1996年就終止實體核試爆　最高峰16年內「核試爆19次」

▲大陸在1980~1996年之間，進行了16次的試爆。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

大陸國防部30日下午舉行例行記者會，回應美方指控大陸疑似在新疆秘密進行「地下核子試爆」中國國防部發言人吳謙強調，美方不斷汙名化中國，「這個鍋我們絕不會背」。但事實上回顧大陸核試驗的歷史，早在1996年就已經終止，不過最高峰的核試爆時期，集中在16年內試爆19次。

大陸的核武奠基於核物理學家于敏，在中國氫彈原理突破中解決了一系列基礎問題，提出了從原理到構形基本完整的設想，起了關鍵作用，1964年10月16日，大陸在新疆羅布泊試爆第一顆原子彈，1967年6月17日，大陸第一顆氫彈試爆成功，1999年于敏被大陸授予「兩彈一星」功勳獎章。

▲「中國氫彈之父」于敏。（圖／翻攝自《新華網》微信公眾號）

1980年代後，美蘇的第三代核武如衝擊波彈、電磁脈衝核彈，以及增強輻射彈也就是中子彈，在進行了數量驚人的核試驗後，逐步完善設計，開始實戰裝備，這也讓美蘇雙方逐步有儘快簽署「全面禁止核試驗條約」的共識。

面對國際情勢的改變，大陸當局決定加速彈頭的小型化和研製第三代核武，同樣由當初研發大陸第一、二代核武的于敏繼續主導研發工作，於是在1980年~1996年之間，進行了19次地下核試爆。

直到1996年大陸簽訂「全面禁止核試驗條約」才終止實體核試爆，基本上在有衛星空照以及其他監管設施的監督下，要進行實體核試爆很容易被發現，所以在簽訂條約後，相關的核武持有國家，都以電腦模擬試爆為主。

華爾街日報15日報導，美國國務院即將公布的報告指出，中國疑似在新疆進行小規模核子試爆，違反全面禁止核試的國際條約，兩國因南海、貿易與新冠肺炎而緊繃的關係再添波瀾。

▲大陸外交部發言人趙立堅，第一時間就反駁美國的指控。（圖／路透社）

大陸外交部發言人趙立堅16日在記者會上反駁，美方枉顧事實、捕風捉影，美方近年來在核態勢審議報告中明確表示不會推動批准條約，甚至聲稱如確有必要將恢復地下核子試驗，「國際社會應該高度警惕美方這種危險動向，敦促美方改弦更張。」

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