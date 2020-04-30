刺死勇警無罪！網紅律師分析「他能辨識」…曝上訴「關鍵理由」：有希望翻盤

▲刺死鐵路警察李承翰，鄭男一審獲判無罪，「黑心律師」楊律師認為案情仍有希望翻盤。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者陳羿妏／綜合報導

鐵路勇警李承翰2019年7月3日於火車上處理逃票糾紛，卻遭鄭姓男子持刀猛捅，當場肚破腸流，送醫搶救仍不治身亡，嘉義地院30日以「精神問題」為由，宣判鄭男無罪，可上訴。對此，網路紅人「黑心律師」楊律師就在臉書PO文，認為全案「仍有希望翻盤」，並提出可上訴二審的理由。

楊律師表示，自己也希望鄭男坐牢，但判決理由如果就是新聞所述，沒吃藥的精神病患、他真的嚴重到發瘋了，法官的確很可能「被迫要判被告無罪」，所以大家別再罵法官了，覺得全案有機會翻盤，並假設自己是檢察官，提出可上訴二審的理由，他說相信被告有精神障礙，但有嚴重到「不能辨識其行為違法」適用《刑法》19條第1項而無罪的程度嗎？或是「辨識能力顯著減低」嚴重到適用《刑法》19條第2項有罪，但能減刑的程度？

《刑法》19條共有3項：第1項行為時因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰；第2項，行為時因前項之原因，致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力，顯著減低者，得減輕其刑；第3項，前二項規定，於因故意或過失自行招致者，不適用之。

▲李承翰父母30日下午受訪，對於無罪判決直呼心很痛。（圖／記者許宥孺攝）

楊律師進一步指出，就算被告當天有幻覺，被告卻能在當天「為了女兒想謀財害命之事，先自己去二間派出所報案，再自己買票搭高鐵」，此舉代表著其實被告能夠分辨「高鐵、票、警察、女兒謀害命」之差別，而當時被告於車廂內看到的畫面是「穿著警察制服的警察在問他逃票的問題」，這和他的幻覺無關，因此可證明「被告絕對『有』辨識能力」，只是比較低而已，頂多適用《刑法》19條第2項減刑，但仍有罪須坐牢。

相反地，楊律師提到，若被告當天真的嚴重到「不能辨識其行為違法」，但被告明知自己要一輩子吃藥，否則百分之百會發病產生幻覺，卻又不吃藥，害自己發病，而處於「不能辨識其行為違法」的狀態，此舉有可能構成「過失的原因自由行為」，依《刑法》第19條第3項：「前二項規定，於因故意或過失自行招致者，不適用之」，所以被告就不能再主張《刑法》19條第1項，所以仍會有罪要坐牢。

▲李承翰友人製作紀念冊。（圖／記者許宥孺攝）

最後楊律師感嘆表示，（李承翰）這麼認真的好警察，為了保護車廂內乘客的安全，奮不顧身獨自面對持刀的人，他直言「希望第二審能翻盤」，也拜託網友幫忙轉貼文章給李承翰家屬。

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