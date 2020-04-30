殺警案無罪…宅神連發2篇文「想吐」！怒嗆法官：我出50萬凶嫌收回你家

▲針對殺警案無罪一事，宅神朱學恆連發2篇文表達不滿。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳羿妏／綜合報導

鐵路勇警李承翰2019年7月3日於火車上處理補票糾紛，不幸鄭姓男子竟持刀捅死他，嘉義地院今30日判鄭男無罪，以50萬元交保，並且須強制就醫5年。對此，宅神朱學恆稍早在臉書連發2篇文表達不滿，「覺得有點頭暈想吐」，針對無罪結果，他直呼「連我和我家的貓都不能接受」。

朱學恆在臉書《朱學恆的阿宅萬事通事務所》連發貼文，3小時前轉貼殺警案新聞，16字回應「我覺得有點頭暈想吐，不知道怎麼搞得」，而稍早半小時前再次發94字心情文，他提到，「殺人無罪，有證據、心神喪失不用，五十萬交保放出來玩」，不要說警察不能接受，更直言「連我和我家的貓都不能接受」，認為無罪判決結果「荒謬到了極點」。

朱學恆最後對法官嗆聲，「是當台灣是動物園，所以可以把各種各樣的殺人犯丟回社會上嗎？」，表示自己願意出五十萬，「請法官收回你家好嗎？」；這起案件審理過程中，檢方主張檢方主張鄭男有思覺失調症，但仍有辨識、控制能力，因此應要判無期徒刑，不過開庭時法官認為鄭男是受「精神狀態」影響所致，判其無罪，以50萬元交保，須強制就醫5年，今30日這項結果出爐後，引起社會一片譁然，而勇警雙親心情更是難受。

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