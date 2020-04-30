政府把她們送給美軍　韓國紀錄片揭慰安婦血淚史

原名「台灣國際紀錄片雙年展」的TIDF，成立宗旨為發展、提升台灣的紀錄片，促進本地與國際創作者交流，開拓觀眾視野。當時，亞洲已有兩年一度、於奇數年舉行的日本山形國際紀錄片影展，台灣刻意錯開於偶數年舉辦，達到互補作用。

TIDF初期隸屬文建會，採招標模式，由不同單位執行。2006年起移師台中，由國家美術館接手。8年後，文化部委託國家電影中心籌辦，成立常設辦公室，並重新在台北舉行至今。

林木材2010年即參與TIDF，自國影中心承辦起擔任策展人至今超過6年，他與團隊著手蒐集歷屆資料、建檔，也思考影展定位和區隔問題。他表示，日本山形影展重視歷史文化和社會議題，台灣既然標榜是自由開放的社會，或許節目規畫方面也可以相呼應，拓展大家對紀錄片的想像。

他說：「紀錄片影展易予人沉重、嚴肅之感，其實它的樣貌多元，甚至可以和藝術、實驗電影產生連結。我們盡量把這些元素帶進來，讓觀眾吸收不同的想法。 」

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談到今年報名參賽作品的主題特色，林木材說：「以亞洲來說，被淹沒的歷史是很重要的主題。比方南韓有很多關於慰安婦的題材，這些慰安婦是韓國政府發起、送她們去慰勞美軍，這段歷史很少人談，可是至少有四、五部投件作品以此為主題。另外，性別也是這幾年非常重要的議題。」

近年發現，愈來愈多台灣導演試著去處理非台灣或間接與台灣相關的題材，比方外籍移工的議題。也有導演到西藏或敘利亞拍攝宗教或難民題材，「是好現象，這些導演的視野沒有侷限在台灣本地，視野拉更廣。」



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