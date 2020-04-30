影／澳記者逛北京公園被警趕　耿爽聽到笑：記者會不適合你訴苦！

記者蔡紹堅／綜合報導

澳媒《澳洲人報》記者29日向大陸外交部發言人耿爽反映，自己在北京逛公園時，被警察阻擋，稱法律規定外國記者不准進入。對此，耿爽表示沒聽過相關法律，記者應該當場詢問警察，並強調，「遇到這樣的問題可以向我同事反映，但你卻利用記者會為個人生活的一些障礙來訴苦，這並不是一個適合的場合。」

《澳洲人報》的記者在例行記者會上向耿爽提問，他表示，「中國自稱是法治國家，我要問一個我來北京後遇到的法律問題，上週末和上上週末，我去公園的時候，一名警察對我說，根據法律規定，外國記者不准進入，你了解這條法律麼？」

耿爽回應，「我沒聽說過，你當時應該問警察呀，他既然攔住你，你應該問他，『你援引的是哪條法律？』」

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）



記者追問，「我去了三次公園，每次都問了他們，經歷都是一樣的，一開始是一個級別較低的警察，他查了我的護照，沒有任何問題，直到他看到我持記者簽證，然後我不得不等待半小時，他的上級來了，他說『你好，你是媒體啊，按規定你要獲得允許才能進入公園。』我說，我從沒有聽說過相關規定，這樣來來回回多次。最後他告訴我，我必須獲得北京市公安局和天安門地區管理委員會的許可。」

耿爽反問，「你說的是哪個公園？」

記者回答，「中山公園，後來我去了北京市公安局，他們說沒有這樣的規定，我又去了天安門地區管理委員會，他們也說沒有，我又回去找了當時的警察，他們說有規定，我不能進入，到底是怎麼回事？你能告訴我這是怎麼回事嗎？」

耿爽聽完後回了一句英文「Quite a story！」引來在場記者笑聲，接著進一步指出，外交部新聞司是外國媒體和外國駐華記者的主管部門，致力於為記者在華正常的新聞報導工作，包括為生活提供便利與支持，「你在這過程中如果遇到什麼問題，可以向我們反映，當然在記者會上反映是一種方式，但是你也可以通過其他方式找我的同事反映，我想他們會跟你進行接洽，你有什麼疑問，有什麼關切，可以向他們反映，他們會去找有關部門詢問及了解。」

記者再次追問，「我已經找過你的同事了，他們說沒有這種規定。你們能否就此研究一下呢？或者你能否提供一份證明說『中華人民共和國外交部允許這位記者前往公園』，所以我這個週末就能去公園了。」話一說完，再度引來在場記者笑聲。

耿爽回應，「你今天問這個問題的目的是什麼？是想解決你去公園的問題嗎？還是想質疑中方沒有依法來管理記者？如果你的目的是第一個，想去中山公園，你可以跟我的同事反映，我同事會盡可能地向你提供協助。如果你遇到什麼障礙，盡可能地幫你加以疏通。」

耿爽提到，「如果你提問的目的是在質疑中方是不是對外國記者有什麼偏見，是不是沒有依法治國？那我想你的出發點可能有點偏了。」

耿爽強調，「我坦率地跟你講，Bill，記者會上你有提問和發言的權利，但這並不是一個解決你個人生活中遇到問題的合適場合，你遇到這樣的問題可以向我同事反映，但你卻利用記者會為你個人生活中遇到的一些障礙，來訴苦或者申訴，我覺得這並不是一個非常合適的場合來解決這個問題。」

最後，耿爽還說，「我的同事會後會跟你聯繫，好吧。」