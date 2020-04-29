疫情持續！中國再爆「非洲豬瘟」　官方：形勢仍嚴峻...各地加強防控

▲中國非洲豬瘟疫情仍然嚴峻。（圖／路透，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

中國農業農村部日前派出人員，前往27個省份的54個城市、54個縣督導非洲豬瘟防控和生豬生產，今（29）日召開線上會議指出，當前非洲豬瘟防控形勢依然複雜嚴峻，生豬恢復發展的基礎還不牢固，必須持續強化各項防控措施。

面對新冠肺炎疫情基本上控制住，但另一種影響牲畜的高傳染性疾病「非洲豬瘟」近日卻再次出現，中國農業農村部召開會議指出，各畜牧獸醫部門要堅持生豬生產恢復和非洲豬瘟防控，採取更加務實過硬的措施，以確保疫情不反彈，「為年底前生豬生產基本恢復到接近常年水平目標的如期實現提供有力的防疫保障」。

會議提到，農業農村部日前派出14個督導組深入27個省份的54個市、54個縣督導非洲豬瘟防控和生豬生產，現場檢查場點超過200個，發現雖然各地認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，「但是當前非洲豬瘟防控形勢依然複雜嚴峻，生豬恢復發展的基礎還不牢固，必須持續強化各項防控措施。」

會議強調，各地要充分認識當前非洲豬瘟疫情防控的複雜形勢，針對違法違規調運加劇疫情傳播風險、一些養殖主體不履行防疫主體責任等問題，按照部署繼續落實防控措施，加強監測排查、基層動物防疫體系建設，盡快選強配齊特聘動物防疫專員，全力推動違法違規調運生豬行為專項整治行動取得實效。

此前中國農業農村部曾表示，今年3月以來，全國共報告13起非洲豬瘟疫情，一共撲殺1313頭家豬，強調當前「疫情可控」，損失較去年有明顯下降。但農業農村部畜牧獸醫局副局長魏宏陽也坦言，鑒於生產恢復、活動增加，非洲豬瘟疫情發生的風險也有可能增加。

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